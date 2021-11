Dave Mellish, chi è l’ex fidanzato di Carolina Crescentini

Carolina Crescentini, star del cinema e della fiction italiana, è attualmente sposata con il cantautore indie-rock Francesco Motta. Il loro matrimonio è avvenuto nel settembre 2019, e da allora il loro legame sembra sempre più forte. In passato Carolina, però, ha fatto coppia con altri personaggi, fra cui l’americano Dave Mellish.

Prima di sposarsi con Motta, Carolina Crescentini ha frequentato il dj romano Davide D’Onofrio. La loro storia è durata dal 2006 al 2013. Dopo la rottura con D’Onofrio, l’attrice ha fatto coppia con il regista musicale Marco Salom. Dopodiché si è innamorata del musicista californiano Dave Peter Mellish.

Chi è Dave Mellish?

Sappiamo che Dave e Carolina si sono conosciuti in California, per caso. L’attrice romana era andata lì in vacanza, e ha trovato l’amore. Di lui conosciamo poco: ha vissuto per molti anni di musica, suonando in band di musica indie-folk (Birdseye) e lavorando come produttore.

Mellish canta e suona la chitarra. Purtroppo però, non ha mai sfondato e non ha mai raggiunto la fama. Da qualche parte, sul web, riusciamo anche a trovare dei suoi vecchi brani. Per amore di Carolina, Dave si trasferì persino a Roma…

Per un po’ Carolina e Dave hanno fatto coppia fissa. Il musicista californiano Dave Peter Mellish la accompagnava spesso sul set e sul red carpet dei festival. Riempiva poi i social con le foto della sua bella. Sembravano parecchio innamorati. Infine è arrivata la crisi, e il povere Dave se n’è tornato in California, da dov’era venuto.

Dal 2019 si sono quindi perse un po’ le tracce di questo musicista. Dopo la fine della sua storia con Carolina Crescentini, il pubblico italiano non sa più nulla di lui. Che fine hai fatto, Dave? Non farci preoccupare!

