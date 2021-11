Incredibile confessione ad Amici di Maria De Filippi: “Sono innamorato di Giulia Stabile”, il ballerino esce allo scoperto.

Il passato di Giulia Stabile – la quale ha raccontato di essere stata bullizzata da ragazza anche per via della sua passione per la danza – è destinato fortunatamente a rimanere tale. La ballerina vincitrice della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi si sta infatti riscattando rispetto a quello che le è capitato in adolescenza soprattutto.

La vittoria del talent show, l’amore con Sangiovanni, vissuto in intimità e lontano dai riflettori costantemente accesi, il ritorno in televisione, prima in Rai e quindi a Tu si que vales, e infine ecco che spuntano anche gli ammiratori nemmeno troppo segreti. Quello che sta vivendo Giulia Stabile è un periodo d’oro e questa ragazza dai modi di fare semplici lo merita in pieno.

In un’intervista con il sito Whoopsee.it, Giulia Stabile ha spiegato che la sua relazione con Sangiovanni sta andando avanti, senza nessuna interruzione. Poi ha aggiunto che stanno cercando di “allontanare sempre di più il loro rapporto dai social” con l’intenzione di renderlo più sano. Ma proprio sui social sono ben rintracciabili le prove del loro amore.

Mattia Zenzola dichiara di essere innamorato di Giulia Stabile

Un amore che sicuramente non sarà scalfito dalla clamorosa dichiarazione fatta da Mattia Zenzola, un giovanissimo ballerino dell’attuale edizione del talent show più amato dal pubblico italiano. Barese classe 2004, specializzato nel ballo latino americano e nella zumba, allievo del grande Beto Perez, il ballerino è uscito allo scoperto.

Mattia Zenzola sta partecipando a questa edizione del talent show e spera di potersi meritare l’accesso alla fase finale, dopo essersi conquistato il banco. Nelle scorse ore, è uscito allo scoperto, con la dichiarazione d’amore – ovviamente del tutto platonico – per Giulia Stabile, che da qualche tempo ha scelto anche di seguire e commentare sui social.

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, il ragazzo barese, allievo di latino-americano di Raimondo Todaro, ha partecipato a un gioco: su alcuni biglietti, gli allievi del talent dovevano scrivere una confessione. Lui non ha esitato a confessare di essere innamorato di Giulia Stabile.

