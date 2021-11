roma-bodoglimt-2-2,-ibanez-la-riprende-all’84’:-tabellino-e-highlights

Il difensore brasiliano evita la seconda sconfitta dei giallorossi con i norvegesi, ancora in gol con Solbakken e Botheim

Roma-BodoGlimt, tabellino e highlights – Per la Roma il Bodo Glimt si dimostra ancora una volta una squadra ostica, che riesce in ogni momento a cogliere i punti deboli della retroguardia giallorossa. José Mourinho ha scelto di ricorrere nuovamente al turnover, ma limitandolo ad alcuni giocatori, schierando Cristante in difesa e facendo partite come titolare Darboe in mediana al fianco di Veretout. El Shaarawi parte nell’undici titolare e si attesta tra i migliori in campo, grazie a giocate intelligenti e a qualche tiro pregevole, che non va in porta solo per un paio di interventi miracolosi di Haikin. I norvegesi sbloccano la gara nel recupero del primo tempo, con un gran tiro di prima di Solbakken, mentre i giallorossi sono costretti a rimettere a posto il punteggio nella ripresa, quando pareggiano proprio con El Shaarawi, ma sono di nuovo costretti a inseguire i norvegesi dopo la rete di Botheim di testa al 65’. Per Mourinho e la sua squadra scorrono i minuti, rivedendo gli stessi spettri dello scontro diretto in casa degli scandinavi, ma questa volta è Ibanez ben appostato sul secondo palo a ribattere in porta un cross dalla fascia opposta, permettendo alla sua squadra di guadagnare un punto molto importante ai fini della qualificazione alla seconda fase della Conference League. Un doppio confronto tutt’altro che semplice con il Bodo Glimt, ma almeno all’Olimpico i giallorossi sono riusciti a evitare la sconfitta.

Roma-BodoGlimt 2-2: Tabellino e Highlights Reti: Solbakken 45’, El Shaarawi 54’, Botheim 65’, Ibanez 84’ Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Ibanez, Cristante, Mancini, Karsdorp, Darboe (Villar 46’), Veretout, El Shaarawi (Zalewski 88’), Mkhitaryan (Perez 46’), Zaniolo (Shomurodov 67’), Abraham (Mayoral 81’).

Allenatore: José Mourinho BodoGlimt (4-3-3): Haikin, Bjorkan, Lode, Moe, Sampsted, Konradsen (Vetlesen 88’), Hagen, Fet, Pellegrino (Mugisha 88’), Solbakken, Botheim.

Allenatore: Kjetil Knutsen Arbitro: Jose Maria Sanchez Martinez Ammoniti: Haikin, Cristante, Ibanez, Solbakken, Moe Espulsi: – Highlights QUI

