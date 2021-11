Oroscopo di Paolo Fox 4 novembre: tutto su amore e lavoro di questo interessante giovedì

Ariete – In amore occhio al weekend, meglio gestire tutto con calma. Sul lavoro, i contratti e le trattative promettono bene: buone novità in arrivo!

Toro – In amore la giornata sarà interessante, non rinunciare ora alle belle emozioni. Sul lavoro, soluzioni in arrivo, non temere!

Gemelli – In amore bisogna fare chiarezza, sul lavoro qualche piccolo problema da risolvere: non arrenderti!

Cancro – In amore meglio evitare le polemiche, sei nervoso con i nati sotto il segno della Bilancia e dell’Ariete. Sul lavoro, buone idee in arrivo: Luna e Mercurio sono dalla tua parte!

Leone – Se ti piace qualcuno sarebbe bene andargli incontro, la Luna sabato e domenica sarà dalla tua parte! Sul lavoro, domenica è bene mettere a punto un progetto in vista dei prossimi giorni!

Vergine – La Luna oggi è dalla tua parte, giornata ottima per i sentimenti. Sul lavoro, potresti risolvere un problema con Marte favorevole!

Bilancia – In amore bisogna chiarire delle questioni importanti. Sul lavoro, le stelle promettono bene per chi ha iniziato da poco un progetto!

Scorpione – I pianeti sono tutti con te e in amore la situazione sarà sicuramente migliore rispetto al passato. Sul lavoro ci sarà qualche tensione da affrontare!

Sagittario – Oggi l’amore non parte alla grande, c’è un lieve calo psico-fisico. Sul lavoro, sei agitato perché sei alle prese con cambiamenti!

Capricorno – In amore è arrivato il momento di rimettersi in gioco: venerdì Venere sarà con te. Sul lavoro, nuovi incontri in arrivo: il periodo sarà migliore!

Acquario – La Luna non è dalla tua parte, hai troppe cose da fare: in amore occhio alle parole. Sul lavoro, problemi da risolvere!

Pesci – In amore venerdì si riparte, c’è qualcuno che deve cominciare da zero. Sul lavoro, buone notizie se stai aspettando una promozione, un salto!

