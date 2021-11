Oroscopo di Paolo Fox 2 novembre: amore e lavoro di questo martedì

Ariete – In amore, Venere è in opposizione: potrebbero esserci dei problemi in amore. Sul lavoro, sei stato sincero e hai detto tutto quello che pensavi: ma questo sai che potrebbe diventare anche un rischio!

Toro – In amore, un’altra giornata positiva per i sentimenti, cerca di divertirti. Per quanto riguarda il lavoro, dal mese di dicembre cambiamenti in arrivo!

Gemelli – In amore, la Luna è nel tuo segno: buone notizie, quindi, per l’amore. Sul lavoro, per chi è impegnato nel commercio la situazione è interessante. Giove e Saturno il prossimo anno torneranno attivi!

Cancro – In amore, se hai una storia d’amore cerca di portarla avanti con giudizio. Sul lavoro, rifletti bene e cerca di avere chiari i tuoi obiettivi!

Leone – In amore, evita le discussioni inutili e banali, la situazione è ancora interessante per i sentimenti. Sul lavoro, fai tutto con calma se devi portare avanti un progetto. Dubbi in arrivo per la fine del mese!

Vergine – In amore, hai sempre tanta paura di sbagliare, lasciati andare: per qualcuno arriveranno delle belle sorprese in amore. Sul lavoro, fatti valere. Chi ha ricevuto un incarico è felice, hai voglia di metterti in gioco!

Bilancia – In amore buone notizie: le storie nate nell’ultimo periodo possono essere interessanti. Sul lavoro, ci sono ancora dubbi legati a questioni economiche. Se devi fare delle scelte, falle adesso perché è il momento adatto.

Scorpione – In amore, se devi chiarire dei malintesi fallo oggi. Sul lavoro, tutto quello che nasce in questo periodo può essere importante. Cerca di chiudere delle questioni entro fine anno.

Sagittario – In amore, oggi la Luna è opposta: potresti fare i conti con qualche dissidio. Sul fronte lavoro, cerca di non essere frettoloso perché tutti i tuoi progetti decolleranno!

Capricorno – In amore, la mattinata parte un pò sotto tono per quanto riguarda i sentimenti: ci potrebbe essere qualche screzio. Sul lavoro, difficile non vivere qualche momento di tensione!

Acquario – In amore sei un pò stressato, soprattutto al mattino. Sul lavoro, opportunità in arrivo. Sei molto entusiasta e non lo eri da tempo!

Pesci – In amore qualche tensione: il pomeriggio cerca di gestirlo con cautela. Sul lavoro, potrebbe arrivare una conferma. Ricorda che Mercurio sta continuando il suo transito importante e sarà più forte dal 10.

