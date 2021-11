Oroscopo di Branko 4 novembre: salute, amore e lavoro di questo giovedì

Ariete – E’ in arrivo una buona notizia da un vostro conoscente, siate positivi! Inoltre il rapporto con il vostro corpo in questo periodo è molto buono: è un ottimo momento per valutare la vostra dieta.

Toro – Oggi siete particolarmente attraenti, nello spirito e nel corpo: si prevedono ottime relazioni. L’energia è alle stelle, godetevela e divertitevi, attenzione, però, a non esagerare con il mangiare.

Gemelli – Attenzioni al vostro prossimo. Vi appariranno chiare l’insensibilità e i doppi fini di qualcuno. Grazie a un transito di energia potrete migliorare la vostra interiorità.

Cancro – La vostra cerchia di amici è particolarmente attiva oggi, ma la chiave del piacere è nella calma. La vostra energia seguirà l’andamento delle vostre emozione, ricercate perciò pace e serenità!

Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Branko sul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI

Leone – Giornata di sogni e ispirazioni, ma attenti alla stanchezza: fare troppo potrebbe ritorcersi contro di voi. Avrete bisogno di tranquillità per ricaricare le vostre energie.

Vergine – Oggi è la giornata ideale per lanciarsi in nuovi obiettivi. Siete al top nella capacità di relazionarvi, ma ci sono cambiamenti in vista. Prendete un po’ d’aria per ricaricare le batterie

Bilancia – Questo potrebbe essere il vostro giorno più bello, ma dovrete essere fedeli a voi stessi e ai vostri valori. L’equilibrio non è mai stato così vicino. Prima di reagire ricordatevi di contare fino a dieci, il tempo renderà tutto più chiaro.

Scorpione – Nuove opportunità in vista grazie a nuovi incontri. Attenti a non strafare: ci vuole anche un po’ di relax.

Oroscopo di Branko, clicca qui ed entra nel gruppo

L’oroscopo di Branko sul tuo smartphone, quando vuoi – CLICCA QUI

Sagittario – Consapevolezza è la parola d’ordine: finalmente date modo agli altri di conoscervi davvero. Aumentano le vostre conquiste amorose. Sarete dei buoni mediatori tra riposo e azione.

Capricorno – Attenzione alle persone che vi circondano, hanno bisogno di voi. Non siate eccessivi ed evitate gli abusi. Il vostro ottimismo è la chiave di volta per stare meglio.

Acquario – E’ un ottimo momento per la vostra salute, che migliorerà, ma anche per i rapporti con gli altri, questo perché sarete più attenti a loro. Una carica di energia vi investirà in pieno.

Pesci – Avete bisogno di solitudine per ritrovare voi stessi e riflettere, cercando una maggiore profondità di valori. La stanchezza si fa sentire, godetevi una serata in tranquillità.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera cliccando QUI

cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno cliccando QUI

L’articolo Oroscopo di Branko 4 novembre: salute, amore e lavoro di questo giovedì proviene da Oroscopo Più – Le previsioni di Paolo Fox, Branko e Barbanera ogni giorno.