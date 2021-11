Oroscopo dei tradimenti: ecco la verità sui segni infedeli di questa settimana

Ariete – Tradisci la fiducia di un segno di fuoco come il pungente Ariete e sicuramente otterrai il suo disprezzo per tutta l’eternità. Questo segno infatti potrebbe vendicarsi così in fretta che non avrai nemmeno il tempo di reagire alla sua ira. Non piange, non si lamenta, semplicemente finisce per odiarti con tutte le sue forze e si impegna a far si che tu soffra altrettanto. Vale dunque la pena tradire una persona nata sotto il segno dell’Ariete? No, non ne varrà mai la pena e fidati, non la passerai mai liscia. L’ Ariete infatti è molto devoto ed impegnato nei confronti del suo partner, senza nessuna ombra di dubbio.

Toro – I tori diventano improvvisamente freddi e distanti. Potrebbero non farsi sentire mai più, non importa quanto tu possa elemosinare il loro perdono e la loro presenza. La loro fiducia si dissolverà nel giro di un istante e loro continueranno per la loro strada come se il precedente partner non sia mai esistito nella loro vita. Non esiste prospettiva di perdono da parte di un Toro, solamente un allontanamento drastico e destinato a durare per sempre.

Gemelli – I nati sotto il segno dei Gemelli non si fidano particolarmente dell’amore, delle relazioni a due e soprattutto non si fidano molto facilmente delle persone in generale, quindi anche quando riversano tutto il loro amore ed il loro affetto in un’altra persona, se questa li tradisce, sotto sotto se lo aspettavano. I Gemelli dal canto loro sono molto bisognosi di affetto ed attenzioni in una relazione romantica, quindi se il partner non riesce a dare loro tutto quello di cui necessitano per sentirsi a loro agio in una relazione, potrebbero cercarlo da qualche altra parte senza farsi troppi sensi di colpa. Proprio a causa del loro scetticismo nei confronti dei rapporti a due possono rivelarsi piuttosto indecisi e “libertini”.

Cancro – Il Cancro semplicemente non vuole avere mai più niente a che fare con un partner che lo ha tradito, semplicemente non permette a questa persona di avvicinarsi nuovamente in modo da non rimanere nuovamente ferito. Tradisci un Cancro e questo ti cancellerà dalla sua vita come se tu non fossi mai esistito prima d’ora. Non si vendica e non sbraita, semplicemente ti volta le spalle e ti elimina per sempre dalla sua esistenza e tu non potrai fare assolutamente niente per fargli cambiare idea. Il Cancro infatti tende ad essere molto onesto e difficilmente tradisce per questo motivo detesta con tutto il suo animo le persone infedeli.

Leone – Il Leone molto difficilmente prende in considerazione l’idea che qualcuno possa stancarsi di lui e tradirlo, di conseguenza ogni tipo di tradimento è per lui uno shock assoluto. Il Leone infatti, un po’ egocentrico, desidera sempre essere al centro dell’attenzione della persona amata in ogni fase del loro rapporto. Proprio per questo motivo se il partner per qualche ragione non lo sta trattando come se fosse la sua priorità principale, e soprattutto se dovesse sentirsi ignorato e messo da parte, il Leone farà tutto ciò in suo potere per assicurarsi che il partner gli presti ancora una volta tutta la sua attenzione, anche a costo di farlo ingelosire intenzionalmente attraverso dei piccoli flirt con altre persone.

Vergine– Il tradimento fa uscire il lato peggiore della Vergine, spesso molto equilibrata e controllata. La Vergine diventa quindi vendicativa e subdola quando scopre di essere stata tradita e non avrà pace fino a quando la controparte non sarà emotivamente distrutta a sua volta. Se serena e soddisfatta della sua relazione romantica, la Vergine difficilmente tradisce il suo partner, non fa parte della sua natura sempre molto analitica e responsabile. Trova infatti che il tradimento sia qualcosa di infantile e viscido di cui vergognarsi e basta.

Bilancia – I nati sotto il segno della Bilancia infatti spesso e volentieri non sono tendenzialmente monogami di natura, per questo motivo le tradizionali regole che definiscono i rapporti sentimentali raramente influenzano i loro comportamenti. Se tradisci una Bilancia infatti potrebbe addirittura decidere di perdonarti e di continuare la relazione. Semplicemente le persone nate sotto questo segno pensano che non ci sia poi niente di tanto sbagliato in qualche distrazione di tanto in tanto. Dopotutto stiamo parlando del segno sociale per eccellenza.

Scorpione – Se tradisci uno Scorpione, la pagherai molto cara e ti pentirai di aver minato la sua fiducia. I nati sotto al segno dello Scorpione non sono per niente stupidi ed ingenui ed è estremamente difficile nascondere loro qualcosa, quindi prima o poi scopriranno quello che si sta svolgendo alle loro spalle. Uno Scorpione ferito difficilmente tende a dimostrare il suo dolore al suo “carnefice”, potrebbe sembrare quasi di pietra ed insensibile al tradimento, ma al contempo la sua vendetta potrebbe avere una forza distruttiva. I nati sotto al segno dello Scorpione infatti troveranno sicuramente un modo per ferirti dove fa più male in assoluto, non importa se dovessero volerci giorni, mesi o addirittura anni, loro hanno tutta la pazienza del mondo.

Sagittario – Per il Sagittario infatti ogni tipo di rapporto, non solo di amore ma anche di amicizia, si basa prima di tutto sulla fiducia di ambedue le parti. Quando provano un forte affetto nei confronti di un’altra persona, i nati sotto il segno del Sagittario si fidano di quest’ultima in maniera completa ed incondizionata e si aspettano che questa non faccia mai niente per ferirli dal momento che non se lo meritano. State molto attenti dunque se decidete di tradire un Sagittario dal momento che, se dovesse rendersi conto di essere stato tradito, potrebbe scatenare una vera e propria guerra (non dimenticatevi che questo segno zodiacale viene raffigurato sempre con un’arma nelle sue mani!) fatta di urla, vendette e oggetti scagliati per la stanza seguita poi da un allontanamento perenne ed irrecuperabile.

Capricorno – Quando un Capricorno scopre di essere stato vittima dell’infedeltà del partner, semplicemente si ritira in se stesso e si raffredda a tal punto da non guardare mai più in faccia quella persona. Questo significa che è alla costante ricerca di serenità, di sostegno emotivo e di stabilità, per questo motivo è molto selettivo quando deve scegliere il proprio partner. Dal momento che tutto ciò che desidera in un eventuale compagno può essere molto difficile da trovare in un’altra persona, quando finalmente lo trova, non farà niente che possa fargli rischiare di perderla, nemmeno il tradimento.

Acquario – Il segno dell’Acquario sembra non vivere il tradimento in maniera troppo tragica. Certo, ovviamente non è contento quando la persona amata si rivela infedele ma, dopo qualche momento di collera, tende a calmarsi e a cercare di capire razionalmente quali siano le motivazioni che si celano dietro a tale tradimento. Se dovesse decretare che si tratta di qualcosa di effimero potrebbe addirittura finire col perdonare il proprio partner. Ma solo per una volta. L’Acquario infatti non sopporta chi persevera, quindi occhio a non sprecare l’occasione di farvi perdonare per bene e a non ricadere nuovamente nei vostri errori. In ogni caso alcune volte l’Acquario preferisce addirittura non sapere chi sia la persona con cui il proprio partner l’abbia tradito.

Pesci – Le stelle ti avvisano: tradisci un nato sotto il segno dei Pesci e molto probabilmente non soltanto ti pentirai di averlo fatto, ma ti pentirai anche di essere stato talmente ingenuo da farti scoprire. I Pesci infatti non riescono a tollerare nessun tipo di inganno e si spingeranno oltre ai propri limiti al fine di rendere la vita del traditore un vero e proprio inferno, per loro infatti si tratta della giusta punizione per aver ferito il loro animo sensibile. Inoltre i Pesci sono in grado di far sentire tremendamente in colpa la persona che li ha traditi dal momento che si lasciano andare in delle vere e proprie crisi di pianto.

