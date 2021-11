marsiglia-lazio-2-2,-payet-rovina-la-festa-biancoceleste:-tabellino-e-highlights

Felipe Anderson e Immobile avevano rimontato in una gara complicata, ma all’82’ i francesi pareggiano

Marsiglia-Lazio, tabellino e highlights – Il Marsiglia anche in casa si riconferma per la Lazio un’avversaria difficile da affrontare. Il primo scontro diretto all’Olimpico era terminato con un pareggio a porte inviolate. In questa occasione invece sono ben quattro i gol, ma le due squadre si spartiscono ugualmente un punto. Maurizio Sarri sceglie di effettuare comunque un po’ di turnover in una fase della stagione dal calendario molto fitto e con tanti impegni ravvicinati, schierando dal primo minuto Basic, Strakosha e facendo tornare titolare Lucas Leiva. Il Marsiglia risponde con il 4-2-3-1, con in campo dal primo minuto due vecchie conoscenze del calcio italiano come Milik e Under. La partita si sblocca comunque solo al 33’, dove un intervento di Acerbi viene punito con il calcio di rigore a favore dei padroni di casa del Velodrome. Il centravanti polacco non sbaglia e la formazione francese va in vantaggio. In una prima frazione di gara infinita i biancocelesti riescono però a pareggiare prima dell’intervallo con Felipe Anderson in un’azione molto confusa ma che viene alla fine convalidata dal direttore di gara dopo il consulto del Var. Nel secondo tempo bastano quattro minuti a Immobile per ribaltare il risultato, ma quando ormai la lazio si sente sicura di poter portare a casa il successo, è Payet a pareggiare all’82’, costringendo Sarri ad accontentarsi di un altro pareggio. La Lazio rimane così a una sola lunghezza di vantaggio rispetto ai francesi, nel secondo posto del gruppo di Europa League alle spalle del Galatasaray.

Marsiglia-Lazio 2-2: Tabellino e Highlights Reti: Milik 33’, Felipe Anderson 45’, Immobile 49’, Payet 82’ Marsiglia (3-4-2-1): Pau Lopez, Peres, Caleta-ar, Saliba, Rongier, Guendouzi, Kamara (Harit 55’), Under, Payet, Lirola (Gueye 85’), Milik.

Allenatore: Jorge Sampaoli Lazio (4-3-3): Strakosha, Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Lazzari (Marusic 26’), Basic (Milinkovic-Savic 52’), Lucas Leiva (Cataldi 52’), Luis Alberto (Akpa Akpro 75’), Pedro, Felipe Anderson (Moro 75’), Immobile.

Allenatore: Maurizio Sarri Arbitro: Jose Maria Sanchez Martinez Ammoniti: Acerbi, Pedro, Immobile, Felipe Anderson, Rongier, Harit Espulsi: – Highlights QUI

