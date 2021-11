Il re dell’acqua minerale, Jack Ma e il padre di TikTok: chi sono i 100 miliardari più ricchi della Cina

È stato l’anno del collasso di Evergrande e della stretta del governo contro i colossi della tecnologia. Eppure, i miliardari cinesi non sono mai stati così ricchi. Il totale dei patrimoni dei membri della nuova China’s 100 Richest di Forbes è infatti di 1.480 miliardi di dollari: 150 in più rispetto allo scorso anno.

Un contributo significativo all’aumento, spiega Forbes.com, è arrivato da industrie legate alla transizione energetica, come quello delle batterie agli ioni di litio. La Cina, il più grande mercato mondiale per le automobili, è del resto anche il primo Paese al mondo per vendite di veicoli elettrici.

Chi sono i miliardari cinesi più ricchi

La persona più ricca della Cina è Zhong Shanshan, il re dell’acqua minerale, con un patrimonio di 65,9 miliardi di dollari. Presidente e fondatore di Nongfu Spring, Zhong ha visto la sua fortuna lievitare nel 2020: se ancora in primavera aveva un patrimonio introno ai 2 miliardi, a ottobre aveva già superato i 50. Una crescita a cui ha contribuito poi, nel 2021, anche l’investimento in Beijing Wantai Biological Pharmacy, azienda farmaceutica il cui titolo è salito del 76% nell’ultimo anno. Al momento in cui questo articolo va online, Zhong è la 19esima persona più ricca del mondo.

Al secondo posto in classifica c’è Zhang Yiming, che grazie a TikTok ha guadagnato più di tutti nell’ultimo anno: il suo patrimonio è passato da 27,7 a 59,4 miliardi di dollari. Zhang, 37 anni, è anche l’unico under 40 in classifica.

Il podio è completato da Robin Zheng, presidente di un’azienda di batterie – Contemporary Amperex Technology – che a maggio aveva già prodotto ben nove miliardari. Zheng ha un patrimonio di 50,8 miliardi (erano 20,1 un anno fa).

Il crollo di Jack Ma

La guerra del presidente cinese, Xi Jinping, alle grandi aziende tecnologiche è costata miliardi ad alcuni di coloro che avevano dominato la classifica negli anni scorsi. Il caso Ant Group – il braccio finanziario di Alibaba la cui quotazione è stata bloccata all’ultimo istante 12 mesi fa – ha fatto scivolare Jack Ma dal primo al quinto posto. E il suo patrimonio si è ridotto da 65,6 a 41,5 miliardi.

Un altro sconfitto di quest’anno è Ma Huateng, presidente e amministratore delegato di Tencent. Dopo essere stato il più ricco del Paese per buona parte del 2021, “Pony” si è assestato infine al quarto posto. Il suo patrimonio è sceso da 55,2 a 49,1 miliardi di dollari.

Numeri e record

In classifica compaiono in tutto dieci donne. La più ricca è Yang Huiyan, undicesima in assoluto, proprietaria del 57% del gigante dell’immobiliare Country Garden Holdings. Yang ha un patrimonio di 27,8 miliardi e, a 40 anni, è la seconda persona più giovane della lista.

Il miliardario più anziano in classifica è He Xiangjian, 79 anni, l’agricoltore diventato re degli elettrodomestici, settimo con 32,1 miliardi di dollari. Nessuno tra i 100 cinesi più ricchi, dunque, ha 80 anni o più: un dato in controtendenza rispetto al resto del mondo, dove 19 delle 100 persone più ricche sono over 80.

Nel corso dell’anno, la spinta del governo di Pechino per la “prosperità comune” ha portato molti miliardari a donare grosse cifre in beneficenza. Ciò nonostante, oltre alla somma di tutti i patrimoni, si è alzata anche la soglia da raggiungere per entrare nella China’s 100 Richest: quest’anno servivano 5,74 miliardi di dollari, contro i 5,03 del 2020.

La classifica, spiega Forbes.com, è stata stilata sulla base di informazioni ottenute dai diretti interessati e dalle loro famiglie, da analisti, da database privati e da altre fonti. Il valore delle società non quotate è stato calcolato anche tramite confronti con società simili presenti in Borsa. Tutti i patrimoni sono aggiornati al 15 ottobre 2021.

I 10 miliardari cinesi più ricchi

Di seguito la lista dei 10 cinesi più ricchi (tutte le cifre sono espresse in dollari).

1 | Zhong Shanshan

Patrimonio: 65,9 miliardi

Età: 66 anni

Fonte di ricchezza: bevande, farmaci

2 | Zhang Yiming

Patrimonio: 59,4 miliardi

Età: 37 anni

Fonte di ricchezza: TikTok

3 | Robin Zeng

Patrimonio: 50,8 miliardi

Età: 52 anni

Fonte di ricchezza: batterie

4 | Ma Huateng

Patrimonio: 49,1 miliardi

Età: 50 anni

Fonte di ricchezza: internet

5 | Jack Ma

Patrimonio: 41,5 miliardi

Età: 57 anni

Fonte di ricchezza: e-commerce

6 | Colin Zheng Huang

Patrimonio: 33,1 miliardi

Età: 41 anni

Fonte di ricchezza: e-commerce

7 | He Xiangjian

Patrimonio: 32,1 miliardi

Età: 79 anni

Fonte di ricchezza: elettrodomestici

8 | Wei Jianjun

Patrimonio: 31 miliardi

Età: 57 anni

Fonte di ricchezza: automobili

9 | William Lei Ding

Patrimonio: 30 miliardi

Età: 50 anni

Fonte di ricchezza: giochi online

10 | Wang Wei

Patrimonio: 28,8 miliardi

Età: 51 anni

Fonte di ricchezza: servizi di consegne

Per guardare la lista completa clicca qui.

L’articolo Il re dell’acqua minerale, Jack Ma e il padre di TikTok: chi sono i 100 miliardari più ricchi della Cina è tratto da Forbes Italia.