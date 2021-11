green-pass:-milano,-comitato-per-il-no-revoca-preavviso-corteo-di-domani

Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Il Comitato no green pass Milano ha revocato il preavviso presentato alla Questura per il corteo di domani pomeriggio in città. “Noi manifestanti abbiamo revocato il preavviso. Non c’è stato spazio per alcun accordo” con la Questura, spiegano. “Stamane due nostri coraggiosi si sono presentati in Fatebenefratelli”, sede della Questura di Milano, “nel tentativo di mediare con le istituzioni un percorso per il corteo di domani”.

Il Comitato per il no green pass chiedeva tre cose: il passaggio davanti al Duomo, il passaggio in corso Buenos Aires, a cui rinunciare solo in cambio del passaggio in corso di Porta Vittoria, e presenza di almeno due luoghi sensibili tra Statale, Libero e Regione Lombardia. “Le nostre proposte sono state rifiutate in toto seppur con una spiegazione che aveva come unico pregio quello della fantasia”.

Il Comitato spiega che “anziché negarci tout court i luoghi e le vie richieste, hanno cercato di spiegarci che passare davanti alla Statale o salutarla da piazza Missori fossero la stessa cosa, e lo stesso passare davanti alla Camera del Lavoro oppure intravvederla da piazza Cinque Giornate. Per quanto riguarda corso Buenos Aires, potevamo anche passarci, ma solo al ritorno, verso le 21, dopo aver vagato a lungo fuori dal centro della città calpestando quei viali della circonvallazione esterna frequentati da spacciatori, viados e prostitute”.