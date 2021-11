GF Vip, il pubblico vuole Alex Belli fuori dalla casa: ecco perché

GF Vip, Alex Belli torna sotto l’occhio dei riflettori, nelle ultime ore una serie di situazioni e dinamiche incresciose hanno spinto il pubblico a non digerire i modi di fare del concorrente.

Anche i followers di Soleil Sorge, si sono mostrati confusi e spaesati dopo gli avvenimenti che sono accaduti nella casa e che hanno riguardato Alex Belli, il quale ha collezionato delle dinamiche incresciose una dopo l’altra, adesso il pubblico lo vuole fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Il suo accanimento contro Gianmaria Antinolfi con Soleil è stata la prima vicenda, la quale è stata risolta con l’intenzione di parlare e dispensare consigli fraterni e a detta del concorrente sinceri.

Durante gli scontri verbali avvenuti nella casa, il concorrente è spietato colpisce tutti, per poi ridimensionarsi qualche minuto dopo, il suo modo di fare è stato notato da molti, anche dal pubblico a casa.

Dopo Gianmaria Antinolfi, il concorrente Alex Belli si è comportato nuovamente in modo ambiguo agli occhi del pubblico con Soleil, sua moglie Delia Duran vuole un confronto faccia a faccia durante la prossima puntata del Grande Fratello Vip.

Dopo il bacio “cinematografico”, la moglie del concorrente Delia ha dichiarato di essere molto ferita e delusa da suo marito.

GF Vip, nonostante le parole di sua moglie Delia, Alex Belli ha continuato a coltivare la sua attrazione per Soleil

Dopo questo avvenimento, il concorrente ha attaccato Aldo Montano, lo scontro è stato molto acceso, infatti in questa occasione il concorrente non è riuscito a comprendere gli errori commessi.

In questo caso il pubblico ha nuovamente visto dalla parte del torto il concorrente, schierandosi con Aldo Montano. Dopo questa discussione c’è stata la battuta infelice su Manuel Bortuzzo, con il quale ha stretto anche un ottimo rapporto nella Casa.

Nessuno ha visto della cattiveria nella battuta del concorrente, proprio per via del loro rapporto stretto nella Casa, tutti pensano che le sue parole siano state di cattivo gusto, proprio perché ha mostrato la sua insensibilità verso altre persone disabili che magari potrebbero vivere la disabilità con meno autoironia, così come fa Manuel.

Anche il padre di Manuel Bortuzzo si è scagliato contro il concorrente, con lui si sono aggregati anche diverse personalità dello spettacolo e alcuni followers.

Per via delle critiche e dei messaggi che esprimevano delusione sulla battuta del concorrente, lo staff Instagram dell’attore è stato costretto ad intervenire, infatti tra le storie del suo profilo Instagram hanno raccontato che l’attore ha un fratello disabile.

Sul profilo del concorrente è stato scritto dal suo staff che ha un fratello con disabilità, il quale è cresciuto con lui e nelle sue difficoltà ha sempre cercato di aiutarlo scherzando e supportandolo.

Tutti sbagliamo, ma non tutti siamo uguali, quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi. Lo staff ha continuato dichiarando che Alex Belli ha fatto una battuta triste ed isolata, nonostante tutto è molto vicino a Manuel.

L’attore ha ironizzato insieme al ragazzo cercando di esorcizzare i suoi disagi, per poi essere sempre carino e gentile nei suoi confronti. Infine lo staff esorta il pubblico a non dimenticarsi di quello che Alex ha fatto in tutto il suo percorso, e di non lasciarsi trascinare dalla solita rabbia, ormai diventata all’ordine del giorno, nell’ormai sempre più diffuso Far Web.

