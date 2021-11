dopo-i-gioielli-chiara-ferragni-lancia-la-sua-prima-linea-di-make-up

Dopo i gioielli, ora anche il beauty. Continua la scalata nel mondo del business di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale ha infatti lanciato oggi la sua prima collezione di make-up, presto disponibile in esclusiva in tutti gli store, sull’e-commerce delle profumerie Douglas e su chiaraferragnicollection.com.

La nuova linea make-up di Chiara Ferragni

La linea richiama il concetto di self-confidence ed è dedicata a chi non ha paura di esprimere la propria personalità. Tutti i prodotti sono made in Italy e realizzati con formule eccellenti e innovative. Il motto che guida l’intera collezione è infatti: “No rules, just make-up!” ovvero “nessuna regola, solo make-up”.

“Sono molto felice per questo nuovo lancio che rende completa l’offerta del brand Chiara Ferragni. Il make- up per me è un prezioso alleato che permette a tutti di poter esprimere la propria personalità senza limiti di età, di genere, di etnia. Non vedo l’ora di svelare tutti i prodotti che abbiamo realizzato per questa prima collezione”, afferma la Ferragni, ceo e creative director di Chiara Ferragni Brand.

“Chiara Ferragni è sintesi di tanti valori in cui crediamo e promuoviamo: tenacia, ironia e costante perseguimento di nuovi obiettivi. Questo l’ha portata negli anni a diventare un punto di riferimento per diverse generazioni nel mondo che ne hanno ammirato forza, positività e capacità. La collaborazione ci permetterà di dialogare con clienti di ogni generazione intercettando e anticipando le più importanti tendenze beauty della scena internazionale”, afferma Fabio Pampani, ceo di Douglas per il Sud Europa.

Il rosa glitterato e l’iconico logo a forma di occhio – diventato l’elemento di riconoscimento di Chiara Ferragni – contraddistinguono i packaging dei 7 prodotti della linea, pensati per realizzare un make-up adatto a ogni occasione, dalla più formale alla più patinata.

Il docu-reality s Amazon Prime Video

Qualche giorno fa, l’imprenditrice aveva annunciato il lancio della sua prima linea di gioielli. Mentre è di ieri la conferma ufficiale della serie tv The Ferragnez, prodotta da Amazon Studios (sopra il poster firmato dal fotografo di fama internazionale David LaChapelle).

“L’abbiamo fatto. Io e la mia famiglia siamo fieri di annunciarvi la nostra nuova serie tv: The Ferragnez. Uscirà a Dicembre in tutto il mondo su Amazon Prime Video. Non posso dirvi di più ma non vedo l’ora che sia online. Sono sicura che vi piacerà”, ha scritto Ferragni sul suo profilo Instagram.

La serie comprenderà 8 puntate che saranno distribuite a dicembre 2021 in 240 Paesi. Si tratterà, in particolare, di un docu-reality che permetterà ai seguaci di Chiara Ferragni di conoscerne la sua quotidianità e quella della sua famiglia tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.

