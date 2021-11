«Bentornate Dolomiti» in mostra a Milano: con la realtà aumentata tra vette e piste innevate

La realtà aumentata porta la magia delle Dolomiti patrimonio Unesco nel cuore di Milano: vivere un’esperienza immersiva suscitando le emozioni di una discesa sugli sci o da un’escursione in mountain bike tra i paesaggi più spettacolari delle Alpi è l’obiettivo di «Bentornate Dolomiti», la mostra di Dolomiti Superski, ideata in collaborazione con Blum e realizzata da Uqido, allo spazio Phyd Hub di Milano (via Tortona 31) che si inaugura giovedì 11 e sarà visitabile fino a domenica 14 novembre. Un’esperienza che è anche un assaggio della stagione invernale 2021/22 la cui inaugurazione è imminente: nel circuito Dolomiti Superski le “danze” sulla neve si apriranno il 27 novembre.

Il visitatore seguirà un percorso guidato formato da 15 tappe, ognuna delle quali rappresenta un’esperienza di realtà aumentata che, grazie ai filtri Instagram, l’utente potrà vivere in piena sicurezza e autonomia con il proprio smartphone. Le installazioni sono ambientate in spazi resi più “caldi” da stampe, illustrazioni, video e oggetti fisici che richiamano le atmosfere dolomitiche.

Dieci installazioni AR con marker, in cui gli effetti di realtà aumentata si attivano inquadrando con il proprio smartphone un’immagine del mondo reale. Così una mappa delle Dolomiti si anima creando montagne in 3D, i poster di uno sciatore e di una gita estiva tra le vette prendono vita accompagnati rispettivamente da una folata di neve e da pollini e nuvole in movimento. Inquadrando una roccia proveniente dalle Dolomiti appariranno i fiori che rendono unica la natura delle Dolomiti, mentre rivolgendo il dispositivo verso la stampa di uno sciatore si vivrà l’esperienza immersiva di una discesa, e in modo simile con l’esperienza di una mountain bike.

Altre installazioni AR con marker riproducono un viaggio in cabinovia, imitandone l’effetto salita, il getto di un generatore di neve e la tecnologia custodita all’interno di un impianto di risalita.

Altre tre esperienze sono disponibili in modalità AR selfie: qui l’effetto di realtà virtuale si attiva riconoscendo il viso di una persona. Inquadrando il proprio volto sarà possibile scattarsi un autoritratto con addosso un cappello e un paesaggio imbiancato sullo sfondo, oppure con gli occhiali da sci, o ancora con alle spalle le iconiche montagne dolomitiche ed effetti di luce creati dalla neve.

La mostra sarà visitabile nei seguenti orari: giovedì 11 e venerdì 12 novembre dalle ore 10 alle 17, sabato 13 dalle 10 alle 19 e domenica 14 dalle 10 alle 16. È consigliata la prenotazione al link: www.dolomitisuperski.com/milano.