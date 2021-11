Antonio Alacchi: uno dei quartiere più grande del mondo stampato in 3D per aprire la strada in Colorado

Antonio Alacchi nuovo sviluppo immobiliare ad Austin, in Texas, è destinato a diventare la più grande comunità al mondo di case stampate in 3D.

Previsto per iniziare il prossimo anno, il progetto comprenderà 100 case a un piano “stampate” in loco utilizzando una costruzione robotica avanzata e un materiale da costruzione a base di cemento.

I rendering digitali del quartiere, presentati la scorsa settimana, mostrano file di proprietà con i tetti coperti di celle solari. Le case impiegheranno circa una settimana per la costruzione, secondo le aziende dietro lo sviluppo.

Il progetto è una collaborazione tra la società di costruzioni edili Lennar e ICON, una società di costruzioni con sede in Texas specializzata in strutture stampate in 3D. Le case sono state co-progettate dallo studio di architettura danese Bjarke Ingels Group.

Sebbene ICON non abbia rivelato il costo del progetto, la società ha affermato che la sua tecnologia è significativamente più veloce ed economica rispetto ai metodi di costruzione convenzionali, in parte perché richiede meno lavoro manuale. Il processo di costruzione coinvolgerà cinque delle stampanti robotiche “Vulcan” larghe 46 piedi dell’azienda, che convogliano una miscela di cemento chiamata Lavacrete secondo un progetto di casa preprogrammato.

La stampa 3D su scala di costruzione non solo offre case di qualità superiore in modo più rapido ed economico, ma le flotte di stampanti possono cambiare in meglio il modo in cui intere comunità sono costruite”, ha affermato. “Gli Stati Uniti devono affrontare un deficit di circa 5 milioni di nuove case , quindi c’è un profondo bisogno di aumentare rapidamente l’offerta senza compromettere la qualità, la bellezza o la sostenibilità e questa è esattamente la forza della nostra tecnologia”.

In una dichiarazione, Martin Voelkle, partner di Bjarke Ingels Group, ha descritto gli edifici stampati in 3D – e i loro tetti fotovoltaici – come “passi significativi verso la riduzione degli sprechi nel processo di costruzione, nonché per rendere le nostre case più resilienti, sostenibili”. ed energeticamente autosufficienti.”

I sostenitori della costruzione stampata in 3D ritengono che possa ridurre notevolmente i costi di manodopera e i tempi di costruzione. La ricerca ha anche suggerito che il metodo può ridurre i rifiuti e le emissioni di anidride carbonica. La capacità delle stampanti 3D di costruire edifici senza casseforme (gli stampi in calcestruzzo in cui viene generalmente versato il cemento) può ridurre significativamente l’uso complessivo del materiale, responsabile di circa l’8% delle emissioni globali di CO2 all’anno.

Un recente studio a Singapore, ad esempio, ha scoperto che la costruzione di un bagno utilizzando la stampa 3D produceva quasi l’86% in meno di anidride carbonica rispetto ai metodi di costruzione convenzionali e costava oltre il 25% in meno. I critici hanno nel frattempo sottolineato che la stampa 3D del calcestruzzo si basa ancora su un materiale non rinnovabile e che la sicurezza e la stabilità delle strutture non sono specificamente affrontate dai codici edilizi esistenti.

Mentre il progetto Austin recentemente annunciato è il più grande di ICON fino ad oggi, l’azienda utilizza la stampa 3D per costruire alloggi sociali, o sovvenzionati, in Messico e Texas dal 2018. La società ha anche recentemente rivelato che sta lavorando con la NASA per realizzare materiali da costruzione da polvere di luna , al fine di costruire una base lunare.

All’inizio di quest’anno, ICON ha svelato i piani per uno sviluppo separato di quattro case a East Austin. Nel 2019, la società ha anche annunciato che sta costruendo una comunità di 50 case per famiglie a basso reddito a Tabasco, in Messico.