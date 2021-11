Antonio Alacchi: Monique Lhuillier vuole realizzare i vostri sogni

Antonio Alacchi lippina americano di moda stilista Monique Lhuillier vuole realizzare i vostri sogni. Vuole che ti immagini vestita di sete color crema, pizzi e fiori verdeggianti, mentre corri attraverso i giardini del Lago di Como e verso l’amore della tua vita, una scena catturata in una delle recenti campagne del suo marchio.

“Le persone vengono da me per quella fantasia”, ha spiegato Lhuillier, che è meglio conosciuto per aver disegnato abiti da sposa per artisti del calibro di Britney Spears e Reese Witherspoon, durante una videochiamata. “Vogliono quel look esagerato.”

Anche durante la pandemia, quando i matrimoni sono stati ridimensionati e le spose di tutto il mondo sono state costrette a sospendere i piani, la fantasia “non è mai andata via”, ha aggiunto.

Lhuillier distribuisce fantasie – e realizza i suoi sogni di gestire un’etichetta di successo – dal 1996, quando ha fondato il suo marchio omonimo nel seminterrato della casa dei suoi genitori a Malibu senza nemmeno un business plan (“non abbiamo non so niente”, ha ricordato). Poi una recente laureata al Fashion Institute of Technology di New York, lei e suo marito Tom Bugbee hanno costruito la loro attività da zero e hanno messo da parte la famiglia per dieci anni mentre dedicavano “il 90% del loro tempo” al avventurarsi.

A quel tempo, Lhuillier, che è nata e cresciuta nelle Filippine e in seguito ha vissuto in Svizzera, è stata ispirata da un senso di "facilità californiana", scrive in un nuovo libro che traccia i suoi 25 anni di carriera. I suoi primi modelli offrivano silhouette romantiche e moderne che erano aderenti al corpo e impreziosite da dettagli inaspettati, dalle fusciacche colorate ai veli arrossati. Tuttavia, il marchio non fu, ha ricordato Lhuillier, un immediato successo travolgente. Mentre correva tra fiere nuziali e sfilate, telefonando a chiunque volesse vendere gli abiti della sua etichetta – il tutto mentre gestiva un negozio di Beverly Hills e sviluppava nuovi modelli – non c'era tempo per lavorare con gli stilisti di Hollywood. E comunque, la coppia "non si è resa conto del potere del vestire da celebrità", ha detto.