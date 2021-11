amanda-knox,-sensi-di-colpa-per-la-morte-di-meredith-kercher

Amanda Knox, la 34enne americana sta soffrendo della tipica “colpa del sopravvissuto” dopo l’omicidio della amica e coinquilina Meredith Kercher.

La 34enne accusata d’omicidio, per poi essere scagionata in seguito ha dichiarato nella trasmissione americana Good Morning America, di non riuscire a mettere ancora la parola fine sull’omicidio, 10 anni dopo essere stata in prigione.

Attualmente la ragazza 34enne lavora come avvocato per tutte quelle persone che sono state accusate ingiustamente dalla giustizia. La studente di 21 anni britannica Meredith Kercher, venne abusata sessualmente e uccisa nella sua stanza a Perugia nel lontano 2007.

Rudy Guede è stato punito con 16 anni in prigione per il suo omicidio, mentre la ragazza 34enne è diventata madre lo scorso mese ha dichiarato alla BBC di essere fermamente convinta che la verità non è stata ancora rivelata.

Inoltre la ragazza ha aggiunto che se fosse stata lì con Meredith avrebbe lottato per impedire l’omicidio affrontando Rudy Guede, insieme a Meredith o forse sarebbe morta con la sua amica.

Dopo circa 14 anni dall’omicidio di Meredith Kercher la ragazza accusata ha dichiarato di stare male per tutto quello che le è stato fatto, dopo gli errori investigativi nel caso, l’ingiustizia è rimasta.

Amanda Knox, viene ancora accusata di essere una bugiarda a 14 anni dall’omicidio di Meredith Kercher

La ragazza è fermamente convinta che Guede ha ucciso Meredith, l’uomo non vuole ammetterlo di averlo fatto, e continua a puntare il dito contro Raffaele e la sua ex ragazza.

La ragazza è stata condannata per poi essere assolta ed essere nuovamente condannata, nelle ultime battute del processo è stata ritenuta non colpevole dell’omicidio.

Il dibattito pubblico sulla vicenda è ancora al centro delle attenzioni, proprio perché alcuni pensano che tutte le prove e gli elementi mirino a Rudy Guede, mentre altri pensano che ci sia un collegamento con la ragazza 34enne e il suo ex ragazzo Raffaele Sollecito.

Inoltre la ragazza ha dichiarato che non ci sono prove che possano essere riferite ad un possibile omicidio da parte di Raffaele Sollecito e l’ex ragazza.

In 4 anni di carcere la ragazza ha dichiarato di aver visto le trasmissioni italiane dipingerla come la più brutta persona sulla faccia della terra, questo perché non la conoscevano e non le hanno mai chiesto un’intervista.

La sua immagine è stata inventata ed idealizzata dai media italiani, dove la ragazza è stata dipinta come una donna bugiarda, razzista ed ossessionata dal sesso, la quale vuol fare esclusivamente del male al prossimo.

