Torna AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications con nuovi format e AIXA Special! A dirlo e’ un comunicato scritto da uomo e AI

(Milano, 4 novembre 2021) – La quarta edizione dell’Artificial Intelligence Expo of Applications viene presentata per la prima volta attraverso questo comunicato che è stato scritto grazie alla collaborazione tra l’uomo e l’algoritmo di intelligenza artificiale di GPT3

Milano, 4 novembre 2021 – La più lunga maratona di eventi dedicati all’AI e alle sue applicazioni per il business torna dal 9 al 12 novembre con un nuovo format speciale che amplierà il punto di vista dei partecipanti sul tema e offrirà anche numerosi spunti di contaminazione culturale e artistica sempre in modalità ibrido. AIXA avrà luogo tra gli spazi fisici dell’IBM Studios di Piazza Gae Aulenti a Milano e lo streaming online accessibile attraverso la piattaforma “Purplebox”.

Tra i top speaker che parteciperanno all’evento ci saranno anche Robert Zubrin, Nasa and SpaceX Special Advisor, founder di Mars Society, che fornirà un’anteprima su come saremo in grado di raggiungere lo spazio grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale e anche grandi esperti del settore come Roberto Pieraccini, Director of Engineering di Google, tra i massimi esperti al mondo di speech recognition e di speech technologies, oltre che di AI/Human-machine interaction spoken language, Marco Landi, Presidente dell’Istitut EuropIA, che si collegherà dalla maison dell’Intelligence artificielle francese di Sophia Antipolis e Antonio Del Mastro, CTO di Mars Planet Technologies e Pietro Veragouth, esperto di innovazione dirompente e direttore dello Swiss Institute for Disruptive Innovaion. Da segnalare, la presenza alla sessione inaugurale dell’On. Alessandro Fusacchia, membro della Commissione VII – Cultura, Scienze e Istruzione della Camera dei Deputati e coordinatore dell’intergruppo parlamentare sull’intelligenza artificiale.

Mentre la sera, nel corso degli eventi di AIXA Special, il pubblico potrà ascoltare le interviste a ospiti illustri come l’artista statunitense, Holly Herndon, il musicista e compositore italiano, Lorenzo Senni, insieme all’imprenditore e artista contemporaneo dell’AI, Bruno Zamborlin, e il noto produttore e dj, MACE, l’architetto e teorico, Luigi Cippini, e Vincenzo Napolano, comunicatore scientifico dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) e INFN.

Grazie all’interazione tra Business International – Fiera Milano e l’algoritmo GPT3 utilizzato da Oblique.AI per la generazione automatica di testi è stato possibile realizzare la stesura di questo comunicato stampa che annuncia la quarta edizione di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications.

Diretto da Carlo Antonelli, amministratore delegato di Fiera Milano Media, il summit che si terrà dal 9 al 12 Novembre 2021 in formato ibrido, si articolerà tra gli spazi fisici dell’IBM Studios di Piazza Gae Aulenti a Milano – dove il 9 e 10 novembre andrà in scena AIXA Summit – e lo streaming online accessibile attraverso la piattaforma “Purplebox”.

L’obiettivo di quest’anno sarà quello di promuovere un nuovo approccio all’innovazione. Una mission che, oltre alle importanti partnership di rilievo internazionale, come quella dell’Institut EuropIA e del Swiss Institute for Disruptive Innovation, ha ricevuto per questo anche il patrocinio da Rai Per il Sociale. A sottolineare il riconoscimento per il valore civile, artistico e sociale di una manifestazione che tra i suoi partner istituzionali annovera anche Anitech-Assinform, l’Associazione Italiana per l’Information and Communication Technology, e Assolombarda.

AIXA SUMMIT

Velocità, flessibilità e inclusione. Nell’edizione 2021 l’expo dell’intelligenza artificiale e delle sue applicazioni per il business ha deciso di cambiare il suo punto di vista, rendendo ancora più fluidi e dinamici i momenti di discussione, abbracciando a 360 gradi le esigenze e i driver dell’economia del futuro. AIXA Summit che il 9 e il 10 novembre 2021 diventerà l’epicentro delle novità di questa quarta edizione dell’Artificial Intelligence Expo of Applications. L’attenzione si focalizzerà così su temi come innovazione, finanza, lavoro, sanità, sicurezza informatica, sport, intrattenimento, vita e scienza. Tutti settori in cui l’intelligenza artificiale è stata utilizzata con successo.

“L’AI avrà un impatto positivo sulle nostre vite – così l’intelligenza artificiale di GPT3 ha sintetizzato il pensiero del team di AIXA –. È difficile dire quanto le migliorerà, ma sicuramente ci renderà le cose più facili. La grande sfida che si pone davanti a noi è sviluppare questa tecnologia nel modo corretto e per farlo, abbiamo bisogno di acquisire più competenze, conoscenze e soprattutto esperienze. Il nostro futuro dipenderà dal rapporto che creeremo con l’intelligenza artificiale e AIXA continuerà a lavorare su questo per aiutare i professionisti nello sviluppo di questo processo e per mostrare loro un possibile futuro su cui scommettere per ripartire”.

AIXA SPECIAL

Le sorprese dell’edizione 2021 di AIXA – Artificial Intelligence Expo of Applications, però, non riguardano solo AIXA Summit, ma si sviluppano in ogni forma di ibridazione tra istituzionale e generalista, fisico e digitale, nazionale e internazionale e infine scientifico e culturale, attraverso il format speciale AIXA SPECIAL in collaborazione con MEET Digital Culture Center (viale Vittorio Veneto 2, Milano). Un’esperienza unica, che inaugurerà gli eventi esterni della manifestazione, dedicati non solo ai professionisti, ma anche al pubblico e, soprattutto, alle generazioni più giovani, con il contributo di musicisti e artisti che lavorano con l’intelligenza artificiale. Un vero e proprio puzzle di momenti e location d’incontro teso a sottolineare ancora una volta come la fusione tra modi di pensare e punti di vista differenti possa promuovere e dare vita a una nuova cultura dell’innovazione in grado non solo di guardare, ma proprio di anticipare davvero il futuro.

Per informazioni:

Parini Associati, Via Boccaccio 7 – 20123 Milano

+ 39 334 2249964 –

Fiera Milano Media – Business International

Matteo Castelnuovo –

Cellulare 3396372092