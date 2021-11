l’ambulanza-a-idrogeno-arriva-dal-regno-unito

Anche il settore dei servizi di trasporto sanitari è pronto ad abbracciare la transizione al green. Dalla Gran Bretagna arriva un prototipo ad idrogeno che potrebbe rappresentare il futuro green.

Il suo viaggio fino a Glasgow per raggiungere la COP26, rappresenta l’inizio del futuro, speriamo non troppo lontano, della decarbonizzazione. Il progetto, già annunciato dalla UlemCo, potrebbe, in futuro, rivoluzionare le ambulanze della Gran Bretagna ma anche degli altri paesi.

Il prototipo di una ambulanza elettrica ed alimentata in modo extra anche dall’idrogeno, è stata una scelta mirata a cambiare il trasporto del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), proiettandolo come non mai verso una transizione ecologica che era stata promossa dalla UlemCo e dalle altre aziende satelliti già lo scorso febbraio, come spiega Rinnovabili.it.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> COP26: Usa e Ue annunciano il super piano sul metano

Per la prima volta nella storia, un servizio sanitario nazionale dà il via alla promozione e alla progettazione di veicoli non inquinanti, abbracciando così una scelta ecologica che vedrà, nel giro di pochi anni, una rapida ed evoluta espansione. Così, al momento solo come prototipo, arriva l’ambulanza ad idrogeno, in uno dei paesi che conta ufficialmente un morto a causa dell’inquinamento ogni 20 pazienti, un rapporto abbastanza alto.

Secondo i dati, spiega Rinnovabili, in Gran Bretagna, le ambulanze, durante tutto l’anno, emettono ben 87.000 tonnellate di CO2 per il trasporto dei pazienti. Numeri certamente meno elevati delle emissioni dovute alle industrie, ma pur sempre significati, soprattutto per il settore sanitario. Rinnovabili spiega anche che la città di Birmingham predispone già di una ambulanza elettrica, ma solo per brevi distanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> La grande sfida sul clima dei due Paesi più inquinanti del mondo

La particolarità di questo prototipo è proprio quella del suo possibile utilizzo anche per lunghe distanze. Con l’implementazione delle celle di idrogeno, l’autonomia di questo mezzo è sufficiente per raggiungere fino a 483 km: alimentati per gran parte da un parco batterie da 125 CV. Il range extender è poi assicurato da un serbatoio capace di contenere fino a 8 KG di idrogeno.

The post L’ambulanza a idrogeno arriva dal Regno Unito appeared first on Ck12 Giornale.