Ivana Trump devastata ai funerali di Rossano Rubicondi – VIDEO

Ivana Trump viene vista per la prima volta dalla morte del suo quarto marito Rossano Rubicondi, mentre partecipa ai funerali.

L’ex moglie di Donald Trump, Ivana, è stata avvistata per la prima volta dalla morte del suo quarto marito Rossano Rubicondi, mentre fa visita a un centro funerario di Manhattan, a New York. Le immagini video esclusive sono state pubblicate dal Daily Mail, poco fa, nella sua versione online.

Ivana Trump, 72 anni, è uscito da un SUV nero al Frank Campbell Funeral nell’Upper East Side di Manhattan. Rossano Rubicondi è morto venerdì di cancro alla pelle all’età di 49 anni. La sua morte ha profondamente colpito soprattutto il pubblico televisivo italiano, che era rimasto legato all’attore sin dai tempi della prima edizione dell’Isola dei Famosi.

L’ex moglie del tycoon ed ex presidente Usa, Donald Trump, era avvolta in un cappotto nero resistente alle intemperie con una scollatura di pelliccia e un cappello invernale nero con un fiocco di pizzo mentre è uscita dal veicolo con l’assistenza di una donna non identificata. Nelle immagini diffuse sembra molto sofferente e provata.

I funerali di Rossano Rubicondi: c’è Ivana Trump per l’ultimo addio

In base a quanto è possibile apprendere dallo stesso Daily Mail, nel centro funerario di Manhattan si dovrebbero celebrare in queste ore i funerali in forma privata dell’attore e personaggio televisivo italiano. La donna aveva una maschera nera, guanti bianchi e ballerine nere. E’ entrata a far visita alla salma dell’ex marito e ne è uscita due ore dopo.

La visita è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, mentre sono discordanti le versioni sui funerali dell’attore: alcune fonti sostengono che si terranno tra oggi e domani, altri sostengono che si sarebbero già svolti. Si tratta, in ogni caso, di una cerimonia blindata. Invece, una messa in suffragio di Rossano Rubicondi dovrebbe poi essere celebrata nei prossimi giorni a Milano.

La coppia si è frequentata per sei anni prima di sposarsi nell’aprile 2008 – quando lui aveva 36 anni e lei 59. Si separarono appena un anno dopo, ma restarono in buoni rapporti. Sono stati spesso visti insieme in giro per New York City e sono stati fotografati per l’ultima volta mentre camminavano a braccetto a luglio, pochi mesi prima della sua morte (ecco l’ultima foto insieme). In quell’occasione Rubicondi sembrava provato e dimagrito.

