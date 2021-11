gigi-d’alessio-e-anna-tatangelo-tornano-insieme-in-tv:-ecco-dove

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo di nuovo insieme? Succederà stasera in tv, in un programma di prima serata. Ecco dove poterli vedere e cosa aspettarci dall’incontro…

Tornano in insieme, almeno in televisione, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Entrambi, infatti, saranno ospiti su un programma in onda su Canale 5, questa sera, per rendere omaggio a una stimata collega.

Gigi e Anna di nuovo insieme

L’occasione è importante. Bisogna festeggiare i sessant’anni di carriera di Iva Zanicchi. Infatti, stasera (3 novembre 2021) su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del programma D’Iva, con vari ospiti speciali. E fra questi ci sono anche D’Alessio e la sua ex Tatangelo.

Canteranno uno accanto all’altro? Difficile pensarlo… Ma magari Iva riuscirà a convincerli a intrecciare di nuovo le loro voci, come capitava spesso fino a pochi anni fa.

La storia d’amore fra il cantante napoletano e la giovane artista sorana era iniziata nel 2015, ed era stata poi resa pubblica nel 2006. Nel 2010, da quel rapporto, era nato un figlio, Andrea: venuto al mondo il 31 marzo.

Dopo un periodo di tira e molla, di insinuazioni varie e di crisi più o meno evidenti, i due cantanti hanno annunciato la loro separazione. Era il marzo del 2020. Da quel momento si è spezzato anche il loro sodalizio artistico: Gigi e Anna hanno smesso di collaborare come cantanti.

Il rammarico della Tatangelo

Qualche settimana fa, Anna Tatangelo, in un’intervista a Verissimo, è apparsa un po’ nervosa. Forse per via di qualche domanda un po’ pungente. Per esempio, le è stato chiesto se era vero che avesse saputo dai giornali della gravidanza di Denise Esposito, la nuova compagna di Gigi.

Anna, senza smettere di sorridere, ha risposto che la notizia le è arrivata proprio così, tramite la stampa. E ha poi aggiunto che, da mamma, sente il dovere di proteggere suo figlio Andrea.

Per questo la cantante, che nel 2002 vinse il Festival di Sanremo nella sezione Giovani con il brano “Doppiamente fragili“, ha spiegato al figlio adolescente di non lasciarsi inquietare dalle notizie. Per lui, la mamma e il papà ci saranno sempre, nonostante le crisi, i litigi e la separazione.

Il fatto che l’attuale nuova compagna di D’Alessio stia aspettando un altro figlio ha di sicuro scosso gli equilibri familiari. Il cuore di Anna è triste, anche se la cantante ha un nuovo compagno. Tuttavia, i rapporti fra Anna e Gigi devono essere portati avanti, nel modo più pacifico e disteso. Questo, soprattutto per il bene di Andrea.

E magari l’ospitata comune di stasera a casa di Iva aiuterà Gigi e Anna a trovare un po’ di pace…

