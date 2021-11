cranio-randagio,-il-rapper-di-x-factor-morto:-tre-giovani-a-processo

Cranio Randagio, il processo per la morte del rapper di X Factor ha dato come accusa i suoi tre amici, l’accusa giunge dopo 5 anni dalla morte del cantante e rapper.

Vittorio Bos Andrei era il suo vero nome, il rapper aveva partecipato a X Factor, è morto all’età di 21 anni nella notte tra l’11 e il 12 Novembre del 2016 proprio mentre era ad una festa nell’appartamento della Balduina a Roma.

Secondo i risultati emersi dall’autopsia, il rapper è morto a causa di un mix tra alcol, anfetamine e droga, sono stai chiamati a giudizio i suoi tre amici, uno dei tre è Francesco Manente, il 28enne che fu accusato di detenzione di droga e morte in seguito ad un altro reato.

Sembra che sia stato proprio Manente ad aver portato alla festa la droga che avrebbe ucciso il rapper, mentre gli altri due amici accusati sono Pierfrancesco Bonolis e Jaime Garcia de Vincentiis, i quali sono stati accusati di favoreggiamento.

Dinanzi agli inquirenti e ai giudici i due hanno rilasciato dichiarazioni false per riuscire a coprire Manente, ma il rinvio a giudizio fu richiesto dalla procuratrice Maria Rosaria Guglielmi.

Mentre l’avvocato Virginia Pellegrini difensore della madre del rapper, ha dichiarato che non si è ancora a conoscenza di cosa sia accaduto durante quella sera.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Melli e Gemma a X-Factor: ecco chi sono, carriera e curiosità

Cranio Randagio, tutti si domandano da anni cosa sia accaduto in quella festa

L’avvocato ha dichiarato che l’unica persona che potrebbe riferire dei dettagli più precisi purtroppo non è più in vita, per questo motivo la famiglia del rapper vuole delle risposte subito.

Il rapper fu trovato morto nella notte tra Sabato e Domenica, esattamente in Via Anneo Lucano, presso la Balduina, era in casa di un amico dopo aver passato la notte ad una festa.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: X-Factor: Versailles, chi è il cantante che ha stregato Hell Raton

Secondo alcune voci l’artista si era laureato da pochi giorni, i suoi amici lo trovarono privo di conoscenza dopo aver cercato di rianimarlo, invano è stato il tentativo di chiamare il 118.

Il personale medico giunto sul posto, constatò il decesso e la morte del rapper per poi far intervenire le forze di polizia per i dovuti accertamenti. Secondo gli investigatori non fu accertata sin da subito la causa della morte, alcuni dichiarato sin dai primi momenti che il decesso fosse stato a causa di un mix fatale di alcol e droga.

The post Cranio Randagio, il rapper di X-Factor morto: tre giovani a processo appeared first on Ck12 Giornale.