Alex Belli, il gieffino “non può avere figli”: parola dell’ex moglie

Alex Belli sarebbe impossibilitato a procreare. L’ex moglie dice qual è la situazione per l’attuale e chiacchierato concorrente del Grande Fratello

Alex Belli non può avere figli, parola di Katarina Raniakova, l’ex moglie che in quanto tale è consapevole di quello che sostiene. La rivelazione è arrivata tempo fa, quando Mila Suarez e Delia Duran litigarono per lui all’interno della casa del Grande Fratello. Katarina, così, con un messaggio su Instagram, disse come stavano le cose.

Rivolgendosi a entrambe le avvisò di non farsi prendere in giro quando lui faceva il discorso dei figli perché era tutto inutile, non ne può avere. “Fidatevi, abbiamo fatto qualsiasi cosa per avere un figlio. Non vi fate portare dai medici”, scrisse nel suo post. La donna ammise che avevano provato ad avere un bambino, senza mai riuscirci.

Cos’è ha detto Katarina Raniakova di Alex Belli

Parlando direttamente a Mila, disse che lei sapeva benissimo che tipodi uomo è Belli e quindi non valevala pena litigare con lui. Katarina Raniakova sostenne di aver fatta leggere i messaggi che lui le mandava quando stava già con Mila. “Non dico neanche cosa diceva di lei“, aggiunse. Parole che adesso, con lo scontro tra moglie ed ex fidanzata che si riacutizza tornano di dominio pubblico.

Secondo la donna se qualcuno di superiore ha voluto che non potesse avee figli, un motivo di sarà. E questa causa la vede nel fatto che un mese dopo essere stato con una donna, dice di amarne un’altra.

Modella slovacca, Katarina Raniakova ha sposato Belli nel 2013. Durante la partecipaziomne di lui all’Isola dei Famosi, ci fu il tradimento con Cristina Buccino. Ciononostante i due rimasero insieme ancora qualche anno, poi i continui litigi e le frecciate sui social, portarono la coppia alla separazione definitiva.

