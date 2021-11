Paura Celine Dion: la cantante è malata, tour cancellato

La cantante Celine Dion, che ha cancellato i suoi prossimi concerti per motivi di salute, non sembra migliorare: cosa sta accadendo.

“Il suo corpo ha detto basta”, la cantante Celine Dion, che ha dovuto cancellare una serie di concerti a Las Vegas, non sembra stare meglio. Lo riferisce un suo parente: “Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare”. La cantante “soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha molto dolore”.

Dopo l’annuncio della cancellazione di diversi concerti di Celine Dion per motivi di salute, è stata sua sorella, Claudette, a farsi carico di dare notizie sullo stato di salute della diva, interprete di un successo planetario come “My heart will go on”. La donna spiega sulle colonne di Paris Match: “Questo rinvio non è un capriccio”.

Poi ha aggiunto che “è sempre la stessa cosa: è terribilmente esigente con se stessa. Il suo corpo ha detto basta”. Il suo stato di salute deriva anche da “premenopausa, i cambiamenti ormonali che questo provoca”. La cantante 53enne soffre di “spasmi muscolari gravi e persistenti”, che le impediscono di salire sul palco.

La sorella di Celine Dion ha altresì spiegato che la cantante sta davvero molto male: “Quello che le sta succedendo è doloroso. Ma non c’è niente di grave, altrimenti me lo avrebbe detto: Celine non esita a confidarsi e a chiedere consiglio quando qualcosa non va. So che è di buon umore. È circondata molto bene dai membri della nostra famiglia”.

Claudette stima la durata dell’assenza di Celine Dion in “poche settimane, anche pochi mesi…”. Un comunicato dell’entourage della cantante rivela: “La sua equipe medica continua a valutarla e curarla, ma i sintomi che avverte non le permettono di partecipare alle prove del nuovo spettacolo”. La cantante afferma di essere “affranta da questa situazione”. La cancellazione di questa serie di concerti “la rattrista oltre le parole”.

“Ora devo concentrarmi sulla mia salute per migliorare rapidamente… voglio uscirne il più rapidamente possibile”, ha concluso Celine Dion nei giorni scorsi. Claudette Dion ha evidenziato: “So che non vede l’ora di ritrovare i suoi ammiratori, non vede l’ora di tornare sul palco, ma non lo farà se non si sente in forma al 100%”. I fan la attendono con ansia.

