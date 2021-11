old-man-and-the-gun,-la-vera-storia-del-criminale-forrest-tucker

Old man and the gun è ispirato alle vicende criminali di Forrest Tucker: chi era e perché era famoso negli Stati Uniti

Quando il regista David Lowery nel 2018 ha realizzato Old man and the gun, la storia di Forrest Tucker (interpretato da Robert Redford) negli Stati Uniti era già nota ma il film ha contribuito ancora di più a far conoscere le lunghe vicende di cronaca del criminale.

Il film è infatti tratto dalla storia vera di Forrest Tucker, il più anziano di una banda di rapinatori non più giovanissimi che ha scatenato il panico in varie banche del paese. L’uomo era considerato un po’ il leader del gruppo e si era lanciato nell’assalto alla banche quando aveva già compiuto i settant’anni, anche da solo.

Ovviamente la natura di ladro non l’ha scoperta in tarda età perché i primi problemi con le legge sono arrivati già durante l’adolescenza. Nato a Miami nel 1920 e morto nel 2004, non è stato solo un abile criminale ma anche un ottimo evasore tanto che fu soprannominato il l’artista della fuga.

In galera la prima volta è andato a 15 anni e per il resto della vita, tra un reato e un altro, ha passato molti anni dietro le sbarre ed anni in libertà, anche da latitante dopo le sue evasioni.

Forrest Tucker, chi era

Tra le fughe più note e clamorose c’è quella che avvenne dal Carcere di San Quintino in California nel 1979 quando con due complici si allontanò con un kayak che loro stessi costruirono. La sua latitanzà durò quattro anni e in quelperiodo fu autore di tantissime rapine.

Si stema che nel corso della sua vita criminale abbia rubato più di 4 milioni di dollari. L’ultimo arresto è del 2000 e fu condannato a scontare 13 anni.

