italia-all-blacks,-l’attore-ciufoli:-“e’-spettacolo-comunque-vada”

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – Italia-All Blacks di rugby, “una partita del genere è spettacolo puro e veicola valori importanti. Ma sicuramente è spettacolo puro, il nostro 15 è molto giovane e ha l’occasione di giocare con i maestri: sono convinto che faremo una bella figura comunque vada”. L’attore Roberto Ciufoli non intende perderselo “anche se poi devo correre a Ostia dove ho una pomeridiana e una serale, ma devo andare all’Olimpico: il mio figlio maggiore è un ex rugbysta, e il piccolo di 5 anni non vede l’ora di assistere alla haka dal vivo, la sta già studiando in video”.

Senza contare, dice conversando con l’Adnkronos, che “aiuta molto nella vita proprio per i valori che ha in sé: come padre di un rugbista mi ha dato una gran mano dell’educazione. Valori di condivisione e leadership di squadra, non fermarsi alla prima botta e al primo scontro: tutte cose che nella vita sono importantissime. Giocare contro gli All Blacks poi è spettacolo puro, come giocano loro nessuno al mondo”.