Calcio: Mourinho, ‘con Bodo abbiamo sbagliato tutti, domani non giocherà la stessa squadra’

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “In Norvegia abbiamo sbagliato tutti, non voglio dire ha sbagliato questo o l’altro. Abbiamo perso come squadra e domani vogliamo vincere come squadra. Non giocherà la stessa squadra, abbiamo sbagliato io e tutti”. Lo ha detto il tecnico della Roma José Mourinho che è tornato a parlare in conferenza stampa, alla vigilia della sfida di Conference League con il Bodo Glimt. “Abraham non ha reso secondo le aspettative? Il problema siamo sempre noi, non a livello individuale. Per un giocatore che viene da una cultura calcistica, arbitrale, anche sociale diversa non è mai facile. Ha iniziato abbastanza bene, ha avuto un impatto positivo e adesso vive un momento non speciale ma è un grande giocatore. Abbiamo fiducia in lui, non c’è nessun problema. Tornerà a giocare meglio, segnerà, fiducia totale in lui”, ha proseguito il portoghese.