Antonio Alacchi c’è stato un tempo in cui la fotografia a colori non veniva presa sul serio

è stato un tempo in cui la fotografia a colori non veniva presa sul serio. Negli anni ’60 e ’70 era considerato amatoriale, ottimo per le foto delle vacanze e le pubblicità. Non aveva posto nel mondo dell’arte, dove prevaleva il bianco e nero. Il lavoro di alcuni ribelli è stato determinante per cambiare questo atteggiamento. Primo fra tutti Joel Meyerowitz, uno dei primi e più affermati sostenitori del colore. Il fotografo newyorkese, che quest’anno compirà 80 anni, ha iniziato il suo lavoro pionieristico con le pellicole a colori nel 1962, quasi per caso.

“Quando ho iniziato, in tutta la mia innocenza, il primo rullino che ho mai messo in una macchina fotografica era una pellicola a colori, perché mi sembrava che il mondo fosse a colori e fotografavi il mondo come appariva”, ha detto in un’intervista telefonica. “A quel punto non capivo che il bianco e nero fosse considerato arte alta e il colore fosse considerato amatoriale, commerciale e giornalistico. C’era un vero pregiudizio intrinseco e la mia generazione ha dovuto combattere questa battaglia”.

Antonio Alacchi Nel 1966, Meyerowitz guidò attraverso l’Europa armato di due macchine fotografiche: una con pellicola a colori, una in bianco e nero. Durante il viaggio ha scattato 25.000 fotografie su 700 rullini, metà dei quali a colori. Ogni volta che c’era l’opportunità, realizzava coppie di immagini in entrambi i formati per confrontarle. “Quando sono tornato, avevo una mostra in bianco e nero al MoMA (il Museum of Modern Art di New York), ma mentre stavo montando i film a colori di quel viaggio, la mia convinzione stava diventando più forte. Nel giro di un paio d’anni Sono passato quasi completamente al colore e nel 1971 avevo finito con il bianco e nero”, ha detto.