ylenia-carrisi,-il-dolce-ricordo-di-mamma-romina-power

Ylenia Carrisi, il messaggio di Romina Power sui social proprio nel giorno del suo compleanno ha commosso i followers di tutto il mondo, il dolore sembra non essere passato per l’intera famiglia.

La figlia di Romina Power era la figlia primogenita del cantante Albano Carrisi, i genitori non riescono a dimenticare il dolore dietro la scomparsa misteriosa della loro figlia. Il giallo sin dai primi momenti era alla base della rottura tra Albano e Romina e negli ultimi anni aveva portato a diversi attriti nella coppia durante Gennaio del 2013.

Il cantante presentò la sua istanza per una dichiarazione di morte al tribunale di Brindisi, venne confermata nel Dicembre del 2014, durante quell’occasione Romina Power dichiarò di essere amareggiata dalla decisione del suo ex marito, proprio perché attualmente pensa che sua figlia sia ancora viva.

La madre della ragazza ha voluto ricordare sua figlia nel suo profilo Instagram pubblicando delle foto dolcissime che la ritraggono sorridente mentre stringe le sorelle Cristel e Romina Jr. Jolanda.

Nella prima foto Romina con la frase “Ylenia: uno sguardo sincero sul mondo” mostra un primo piano della sua ragazza cercando di ricordare ovunque sia, la sua memoria e i sentimenti d’amore d’affetto provati dalla cantante.

Ylenia Carrisi, il dolce ricordo di sua madre Romina Power sul profilo Instagram

Mentre nell’altra foto pubblicata sul profilo Instagram della cantante, viene ricordato che ogni Novembre ritorna puntuale come ogni anno, proprio come la notte e come la speranza.

Il messaggio scritto interamente in lingua inglese, ha cercato di ricordare che ogni anno viene ricordato il giorno in cui le memorie fanno breccia nel suo cuore ricordandole tutto l’amore e al tempo stesso il dolore provato per la scomparsa di sua figlia.

La cantante ha ricordato come ogni anno il ricordo soggiorna in maniera “testarda” dentro di sé, questo ha scosso i ricordi nei meandri segreti del suo cuore, ormai indurito dalla accesa discussione con il suo ex marito circa la scomparsa della sua figlia.

I suoi followers sono rimasti commossi dalle sue parole, scrivendole che nelle sue parole c’è tutto l’amore di una madre e che sicuramente sua figlia sentirà il suo amore e il suo affetto ricambiandolo a sua volta.

Le emoticon di cuori inondando i commenti dei followers, i quali si sono unici al ricordo nostalgico della cantante, la scomparsa della figlia di Romina ha segnato la fine della relazione con Albano, e l’inizio di un nuovo capitolo della loro storia.

