“Non mi contatti mai più”. Mattarella? La “frase rubata” di Striscia: nervi tesissimi al telefono con Giuseppe Conte

Dario Ballantini è Giuseppe Conte. A Striscia la Notizia, nella puntata dell’1 novembre, va in onda l’imitazione dell’ex premier ora leader del Movimento 5 Stelle. Il finto Conte viene beccato per le strade di Roma insieme alle sue fan. Ballantini simula una telefonata con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Presidente, posso disturbarla?”, chiede Ballantini. Immediata la replica: “Pensavo di essere riuscito a bloccarla”, “Mi sono fatto dare il cellulare da una delle mie bimbe, volevo mandare Draghi al Quirinale, perché non posso mandarlo a quel paese”.

Una frase che irrita il capo dello Stato: “Conte, non scherziamo, le proibisco di chiamarmi, non lo faccia mai più”. D’altronde Conte è stato messo alla porta di Palazzo Chigi, proprio per fare spazio all’ex numero uno della Banca centrale europea. Il riferimento del tg satirico di Canale 5 in ogni caso è all’uscita del leader del M5s.

L’ex presidente del Consiglio proprio in giornata ha rotto il silenzio sul successore di Mattarella: Draghi al Colle? “Non possiamo escluderlo, serve una figura di altissima caratura morale e Draghi rientra in questa descrizione, ma devono realizzarsi varie condizioni”. Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, a maggior ragione se con Draghi al Quirinale i partiti sono costretti a tornare al voto.