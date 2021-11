morte-vittoria-campo,-no-vax-all’attacco:-“era-vaccinata?”

La morte della calciatrice Vittoria Campo provoca molte polemiche, no vax all’attacco: “Era vaccinata?”, commenti choc.

Può la morte di una giovane calciatrice di appena 23 anni provocare un putiferio e lanciare un allarme generalizzato sugli effetti collaterali del vaccino contro il Coronavirus? Evidentemente sì ed è quello che è successo col decesso nelle scorse ore di Vittoria Campo.

Un dramma quello della sua famiglia: appena due mesi prima di lei aveva perso la vita il fratello maggiore, Alessandro, che di anni ne aveva 25. In entrambi i casi, ci siamo trovati a dover commentare i post di chi insinua il dubbio che dietro questi decessi ci siano stati gli effetti collaterali dei vaccini contro il Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tragedia in Sicilia, 25enne palermitano trovato morto in casa

Non c’è alcun fondamento alla base di queste illazioni, ma a quanto pare la prima domanda che in Rete molti si pongono quando muore una persona giovane è se sia stata di recente vaccinata. Era successo con Alessandro Campo e oggi succede con sua sorella Vittoria, ma non solo: la morte di un ragazzo di 29 anni nel maceratese ha fatto porre al cosiddetto popolo del web la stessa domanda. Ovvero se fossero o no vaccinati.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La calciatrice Vittoria Campo morta a due mesi dal fratello Alessandro

“Era vaccinata?”, la domanda choc su Vittoria Campo

Spesso forse bisognerebbe fermarsi a riflettere sul dolore di genitori che hanno perso non uno, ma due figli nel giro di poche settimane. Nello specifico, nel giro di esattamente due mesi. Ma evidentemente, il pruriginoso tentativo di ricollegare ogni decesso a un vaccino da parte dell’eterogenea galassia no vax è molto forte, se si pensa che anche la versione locale di un noto quotidiano nazionale non si fa remore a inserire questa ipotesi nel titolo.

Ovviamente, un titolo del genere apre immense praterie in cui quell’eterogenea galassia può affermare tutto e il contrario di tutto, dimenticando appunto il dolore di quei genitori che hanno subito due lutti così tremendi nel giro di due mesi. “Una famiglia distrutta. Due figli morti improvvisamente. Una coincidenza entrambi vaccinati? Nessuno lo scrive”, uno dei tanti commenti.

Peccato che a oggi nessuno sappia se Alessandro e Vittoria Campo – entrambi sportivi e in buono stato di salute, ma questo davvero vuol dire poco – fossero stati vaccinati e quanto tempo prima del decesso. L’importante è trovare la “correlazione”. Qualcuno li definisce “laureati su Facebook”, siamo d’accordo con loro sperando che su questi decessi si faccia piena luce. Per il bene di tutti, che siano essi pro oppure contro il vaccino.

The post Morte Vittoria Campo, no vax all’attacco: “Era vaccinata?” appeared first on Ck12 Giornale.