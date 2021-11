L’incredibile storia di Giovanni Trovato, chi è il super campione di Caduta Libera: quanto ha vinto finora nel quiz show.

Da un paio di settimane, il quiz show di Canale 5, Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti e in onda in contemporanea con L’Eredità su Raiuno, ha un grande campione che sta stupendo tutti e ha già messo da parte un montepremi di una certa importanza. Si tratta di Giovanni Trovato, che ieri ha vinto l’ennesima cifra importante.

Infatti, nella puntata del primo novembre per lui sono arrivati altri 10mila euro e ora il suo bottino diventa davvero cospicuo. Nulla a che vedere, in ogni caso, con il recordman assoluto per quanto concerne appunto Caduta Libera, ovvero l’ormai mitico Niccolò Scalfi, il quale in trasmissione trovò anche l’amore.

Il super campione di un paio di stagioni fa ha messo da parte numeri che sono difficilmente superabili, non solo nei fatidici 10 passi del quiz show di Canale 5, ma anche in generale in tutti i quiz show. Come qualcuno ricorderà, infatti, rimase in carica per ben 88 puntate, vincendo la cifra di 727mila euro.

Caduta Libera, tutti pazzi per Giovanni Trovato: ecco quanto ha vinto finora

In ognuna delle ultime puntate – questo va detto – Giovanni Trovato sta avendo un accoglienza e un tifo da stadio, che hanno fatto dimenticare il bravissimo Niccolò Scalfi. Il ragazzo è residente a Genova ed è laureato in filologia. Ha solo 26 anni e Gerry Scotti non sembra avere dubbi sulla sua bravura.

Dopo che ieri ha vinto ancora 10mila euro, portando oltre quota 100mila euro il montepremi complessivamente vinto, il conduttore Gerry Scotti ha elogiato come non mai il bravissimo campione ligure. “Questo ragazzo è un fenomeno. Ne ho visti tanti e lui è uno dei tanti che ho visto. Entra di diritto nel Gotha del nostro programma sfondando il muro dei 100.000 euro!”, sono state le parole del presentatore.

Anche l’escalation di vittorie è stata di tutto rispetto: 10mila euro conquistato il 17 ottobre, quattro giorni dopo ne ha vinti 21mila e quindi il 27 ottobre addirittura 61mila euro. Ieri, primo novembre, la quarta vittoria, ancora da 10mila euro, con una domanda su José Saramago, scrittore premio Nobel.

