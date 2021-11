conor-mcgregor-ne-combina-un’altra:-il-tweet-non-sfugge-ai-fan

Conor McGregor ancora in mezzo alle polemiche: questa volta c’entra un tweet pubblicato contro il lottatore russo UFC Islam Makhachev.

I continui eccessi di Conor McGregor continuano a restare in primo piano, dopo l’aggressione a Francesco Facchinetti durante una festa in un hotel di Roma. Il pugile gli aveva tirato improvvisamente e senza alcun motivo un pugno in faccia, spaccandogli naso e labbro.

“Pensate cosa poteva succedere, mi è andata bene – aveva poi raccontato il figlio d’arte sui social – lui è una persona violenta e pericolosa. Ho deciso di denunciarlo”. Non è certo la prima volta che il lottatore di Mma balza agli onori della cronaca per i suoi comportamenti spesso sopra le righe. E nelle ultime ore sui social McGregor ha fatto scoppiare una nuova polemica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Conor McGregor, nuove accuse: “Impossibile rispettarlo come persona”

Conor McGregor, il tweet offensivo contro Islam Makhachev

Questa volta a finire nelle “grinfie” del pugile irlandese, che secondo Forbes è l’atleta più pagato al mondo con un patrimonio di 180 milioni di dollari, è stato il lottatore russo Islam Makhachev. Nel suo recente match disputato a UFC 267 contro Dan Hooker ha vinto subito al primo round e Conor McGregor si è voluto congratulare con lui ironicamente, offendendolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Conor McGregor distrutto dal dolore: tremendo lutto, 10 anni insieme

“He his uncle counsins son and you can tell. Congrats cuz cuz”, ha scritto in un tweet il campione irlandese, con un inglese discutibile, facendo riferimento a presunti rapporti tra consanguinei nella famiglia di Makhachev. Un messaggio al limite della xenofobia, che ha subito innescato una polemica social.

Per questo motivo McGregor ha deciso di cancellare il post poco dopo averlo pubblicato. L’offensivo tweet non è comunque sfuggito i suoi migliaia di fan, e a quelli del diretto interessato, che hanno prontamente fatto lo screenshot. Insomma, le congratulazioni per la vittoria del match sono state soltanto un pretesto per oltraggiare la reputazione del lottatore russo.

The post Conor McGregor ne combina un’altra: il tweet non sfugge ai fan appeared first on Ck12 Giornale.