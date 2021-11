I commenti sui social network si sprecano: “Sono dei viscidi…”, il Grande Fratello Vip nella bufera, cosa sta accadendo.

Sul profilo Instagram ufficiale del Grande Fratello Vip è apparso poco fa un annuncio sulla diretta di questa sera della trasmissione. Alfonso Signorini aspetta tutti per un’altra grande puntata.

Nel serale, si parlerà degli “scontri sempre più aspri e nuovi colpi di scena totalmente inaspettati” delle ultime ore. Evidentemente il riferimento è a quanto sta accadendo e alla strana alleanza dentro la casa tra Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Un’intesa che a molti puzza di accordo segreto e copione già scritto.

In generale, quanto sta accadendo non sembra piacere per nulla ai telespettatori del Grande Fratello Vip, che bocciano il comportamento dei tre e chiedono in maniera decisa dei provvedimenti. La mano lunga dietro questo supposto accordo sarebbe quella di Fabrizio Corona, che ovviamente tace sulla questione.

Grande Fratello Vip: la polemica contro il terzetto dei “viscidi”

Chi non tace sono appunto i fan del programma, i quali non risparmiano dure critiche rispetto a quanto sta accadendo. “Il trio dei falsoni è un pessimo esempio e se arrivano alla fine sappiamo che è solo perché li state proteggendo voi”, scrive tra i commenti una telespettatrice del reality show più longevo d’Italia, che vede ben rodata la formula Vip.

In molti difendono Gianmaria Antinolfi e sperano che sia lui a salvarsi dall’eliminazione. In generale, qualcuno osserva che quanto sta accadendo nella Casa dovrebbe essere oggetto di seri provvedimenti: “Signorini, se ci sei batti un colpo e prendi provvedimenti perché i tre dell’Ave Maria sono incommentabili”. Per altri, il conduttore “con questo orribile teatrino di quei 3 inetti” sarebbe d’accordo.

In generale, i tre gieffini vengono definiti “viscidi” da molti utenti, che appunto criticano anche il comportamento di Alfonso Signorini. Qualcuno osserva senza troppi giri di parole: “Speriamo che stasera viene fuori la verità, anche se ne dubito perché Alex è il protetto di Signorini”. Sarà davvero così?

