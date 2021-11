samantha-fox-in-tendenza-su-twitter,-motivo-sconosciuto

Samantha Fox nelle ultime ore ha scalato la classifica delle tendenze sul social del cinguettio ma non si sa bene perché

Una delle icone degli anni Ottanta Samantha Fox è entrata in tendenza su Twitter nelle ultime ore. Se Auschwitz l’ha fatto per la manifestazione di Novara che ha creato molte polemiche e varie partite del campionato di Serie A perché sono state disputate in queste ore, per la cantante e attrice resta un mistero.

Molti utenti hanno condiviso foto e video della donna e così in tanti sono andati a rivedere perché è famosa, cos’ha detto e fatto nella sua lunga carriera.

Nel 2015 la cantante aveva perso la sua compagna, Myra Stratton, che in passato era stata innanzitutto la sua manager. Oggi Samantha è di nuovo fidanzata da quando ha ritrovato l’amore in Linda Olsen.

Samantha Fox, cosa fa oggi

Samantha Karen Fox è nata a Londra nel 1966, prima che con la musica ha calcato i palcoscenici dello spettacolo come modella, esordendo in questo mondo nel 1983. Solo tre anni dopo, infatti, ha fatto il suo poderoso ingresso nella musica.

Il 1986 è infatti l’anno di Touch Me (I Want Your Body), il brano che sarebbe riduttivo dire fu un successo visti i numeri raggiunti e le posizioni in classifica in tutto il mondo.

Nel 2003 si è dichiarata omosessuale quando fare cooming out anche tra i personaggi noti non era ancora così facile né ben accetto perché proprio in quegli anni stavano avvenendo le prime ‘dichiarazioni’.

Oggi canta ancora. Ovviamente il successo di quegli anni è lontana ma si è adattata ai tempi utilizzando i social, avendo anche un certo seguito. Lo dimostra in fatto che nelle ultime ore è schizzate nelle tendenza di Twitter con il suo hashtag condiviso molte volte.

