La tragedia di Rossano Rubicondi: l’ultima apparizione in tv e il rapporto con Ivana Trump, un ritorno di fiamma tra i due?

Nel corso della trasmissione Pomeriggio 5, si è tornati a parlare della tragedia di Rossano Rubicondi, l’attore e uomo di spettacolo italiano scomparso prematuramente a soli 49 anni. In collegamento da Pomezia, c’erano i genitori dell’attore, ma non solo: nel corso della trasmissione è stata mandata in onda la sua ultima intervista.

A fine 2019, Rossano Rubicondi entrò in studio da Barbara D’Urso con l’ex moglie Ivana Trump e i due scherzarono rispetto a un presunto ritorno di fiamma. Era una persona davvero con una grande vitalità l’attore, come ha ricordato Vladimir Luxuria, presente in studio per ricordare l’amico con cui ha condiviso l’esperienza dell’Isola dei famosi.

A novembre 2020, Rubicondi e la Trump tornarono in televisione per un’ultima intervista, da quanto risulta all’epoca lui aveva già un tumore, secondo chi lo conosce un melanoma alla pelle. In collegamento, hanno rivisto quelle immagini Rosa e Claudio, i genitori dell’attore scomparso, che sono sembrati molto provati.

Le ultime immagini di Rossano Rubicondi, lo straziante ricordo in diretta

Il padre ha ricordato in particolare come i rapporti tra Rossano Rubicondi e suo fratello non fossero buoni, in quanto questi non apprezzava il suo stile di vita, ma di come l’attore abbia sempre fatto l’impossibile per tenere aperti i ponti con la sua famiglia e di come volesse loro molto bene. Tra le immagini passate in rassegna, quella di Rubicondi che si propone ironicamente come presidente degli USA nel 2024.

Ivana Trump, in quelle interviste, sottolinea come non aveva alcuna intenzione di risposare l’attore italiano, ma va detto che i due anche dopo la separazione avvenuta molti anni fa, sono rimasti davvero in ottimi rapporti e le immagini passate in rassegna da Pomeriggio 5 testimoniano proprio quello.

In studio, Vladimir Luxuria fa sentire un audio inviato da Rubicondi, mentre successivamente è Roberto Alessi a ricordare alcuni dettagli: un mese fa, l’uomo – che viveva da solo ma ha sempre avuto al fianco il sostegno anche economico di Ivana Trump nella malattia – aveva risposto a una chiamata di alcuni amici e aveva manifestato molta tranquillità. Purtroppo però la malattia era già a uno stato molto avanzato.

