Rossano Rubicondi, il papà Claudio: “Non sapevo del tumore”

Rossano Rubicondi, morto a 49 anni, non aveva detto alla famiglia di essere afflitto dal male: il padre è intervenuto a Storie Italiane

Non aveva un buon rapporto con la famiglia ma con il padre parlava. Non quotidianamente ma con il genitore di certo non c’era aria di burrasca come con il fratello. Da un anno era malato, un melanome, che l’ha ucciso a soli 49 anni, senza dire nulla alla famiglia.

Claudio Rubicondi ha raccontato tutto a Storie Italiane, la trasmissione di RaiDue di Eleonora Daniele. “Siamo solo disperati“, ha detto l’uomo, con gli occhi lucidi colpiti dalla tragedia. Distrutto dal solore ha spiegato che Rossano era in conflitto con l’altro figlio, Riccardo, che era “più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay”.

A questo punto è intervenuta la conduttrice Eleonora Daniele, sostenendo che quanto appena detto potrebbero essere parole offensive nei confronti di chi si batte perché a favore dell’amore, in qualsiasi forma. Ma l’eventuale polemica viene evitata da Claudio, ricordando che non è il momento di prendere rimproveri, da nessuno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rossano Rubicondi: il mistero della sua morte

Rossano Rubicondi aveva lasciato l’ospedale

Ha parlato anche di Ivana Trump, la miliardaria americana con la quale il figlio è stata sposata. Si sono anche sentiti per telefono ma non hanno comunicato molto perché lei piangeva mentre lui capisce poco l’inglese. Tra gli ospiti in studio anche Alessandro Cecchi Paone. Il conduttore ha detto che Rossano aveva rifiutato le cure classicheper affidarsi a quelle sperimentali, firmando per la sua uscita dall’ospedale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Uccide la moglie e si spara: lascia un biglietto di scuse ai figli

Modello, attore, Rossano ottiene la fama internazionale quando a 36, nel 2009, sposa Ivana Trump che ne ha 59, ed è l’ex moglie di Donald che nel 2016 diventa presidente degli Stati Uniti. Per il loro matrimonio organizzarono un ricevimento da 3 milioni di dollari.

The post Rossano Rubicondi, il papà Claudio: “Non sapevo del tumore” appeared first on Ck12 Giornale.