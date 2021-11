A Pomeriggio 5 va in scena lo scontro tra Raffaella Fico contro Wendy Kay: per lei finisce malissimo, ecco perché.

Un’espressione troppo colorita, utilizzata per due volte da Soleil Sorge nei confronti di Raffaella Fico, sta facendo discutere da giorni e ora a Pomeriggio 5, la mamma della prima, Wendy Kay, si scontra con la seconda, trovando il sostegno dei social.

La Sorge aveva etichettato com “b***h” la Fico, che però si trova tutti contro nonostante l’offesa. Per Wendy Kay, le parole della figlia erano usate in tono giocoso e secondo qualcuno non intendevano qualificare con la traduzione letterale l’ex di Mario Balotelli, bensì con un più estensivo significato di “st***za”.

—>>> Leggi anche Soleil Sorge allo scoperto, ma quale Alex Belli: ecco chi è il vero fidanzato

Sempre di insulto si tratta, sebbene possiamo considerarlo non afferibile alla sfera privata di Raffaella Fico. La quale in trasmissione non ci sta e si lascia andare a una dura riflessione e ha chiesto “un po’ di umiltà, un po’ di buon garbo e un po’ di gentilezza”. Peraltro, la mamma di Soleil Sorge aveva già attaccato la Fico.

—>>> Leggi anche GF Vip 6, Alex Belli non si ferma più: la reazione di Delia Duran è acidissima

Tra Raffaella Fico e Wendy Kay il pubblico si schiera con la mamma di Soleil Sorge

In un’intervista al settimanale ‘Chi’ si era lasciata andare a una serie di commenti sui protagonisti di questa edizione, che a suo dire avrebbero messo in croce la figlia. Sulla Fico ma non solo aveva affermato: “Non mi piace la Fico, è falsa: un giorno ti parla alle spalle e un altro ti dice ‘Nessuno ce l’ha con te’. Non mi piace Ainett, non mi sono gradite neanche le ‘principesse sul pisello’. Manila è una bandiera al vento che vuole fare l’amica di tutti”.

La mamma di Soleil la difende: “Mia figlia ha usato un termine giocoso” ma Raffaella Fico non è d’accordo… #Pomeriggio5 #GFVIP pic.twitter.com/dIzvFZjxH8 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) November 1, 2021

Insomma, da giorni si consuma una ‘faida’ tra la famiglia di Soleil Sorge, la mamma in particolare, e Raffaella Fico. Che viene attaccata senza mezze misure sui social network. Su Twitter qualcuno infatti osserva: “Ma lei non aveva una vita fuori? E non era proprio Soleil a vivere di luce riflessa?”.

I commenti sono praticamente tutti di questo tenore: assolvono Soleil Sorge e la sua mamma, attaccano Raffaella Fico, peraltro definita da una utente “un’ignorante, così come tutte quelle che stanno dalla sua parte”. Parole grosse dunque che continuano a volare e c’è chi sostiene: “La Fico ha fatto di tutto per essere di nuovo visibile nella scena gossip italiana, fallendo miseramente”.

The post Raffaella Fico contro Wendy Kay: per lei finisce malissimo appeared first on Ck12 Giornale.