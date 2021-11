“il-fazzoletto-in-testa”.-regina-elisabetta,-la-foto-choc:-ecco-come-la-hanno-beccata,-bomba-del-tabloid-britannico

La Regina Elisabetta è stata avvistata alla guida della sua macchina vicino al castello di Windsor. Lo riporta il Daily Mail, citato dal giornalista Clemente Mimun, che su Twitter scrive: “E’ stata fotografata alla guida della sua Jaguar nel parco di Windsor, con il fazzoletto in testa e certamente non in condizioni tali da destare allarme”. Lo scatto, inoltre, sarebbe stato fatto proprio oggi secondo il tabloid inglese.

La Sovrana, occhiali da sole e fazzoletto sui capelli, è stata pizzicata dai fotografi proprio nel momento di massimo riposo imposto dai medici. A Sua Maestà, infatti, è stato consigliato di prendersi una pausa di due settimane dai doveri di Palazzo, per evitare ripercussioni sulla sua salute, soprattutto dopo la notte passata in gran segreto in ospedale alla fine del mese scorso. Queste nuove foto, comunque, serviranno ad alleggerire le preoccupazioni di chi, in questi giorni, stava pensando al peggio. Elisabetta appare, infatti, in ottima forma per i suoi 95 anni.

Proprio per via del riposo consigliato dai medici, la Regina non potrà essere presente alla Cop26 a Glasgow: darà il benvenuto ai delegati riuniti in Gran Bretagna con un video-messaggio già registrato insieme al principe Carlo e Camilla. Nelle foto, comunque, la si vede al volante della sua Jaguar verde per la passeggiata mattutina con i suoi corgi nella tenuta del Berkshire.