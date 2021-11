dramma-in-f1,-muore-in-un-incidente-antonia-terzi:-addio-all’ingegnera-dietro-alla-guerra-tra-ferrari-e-williams

Era una delle poche donne-ingegnere in un mondo, come quello della Formula 1, prevalentemente maschile. Stiamo parlando di Antonia Terzi, venite a mancare a 50 anni a causa di un incidente stradale avvenuto in Inghilterra. A darne notizia è stata la Gazzetta di Modena, dato che l’ingegnera era nata e cresciuta nel modenese: e dove se non nella patria dei progetti di Ferrari, Lamborghini e Maserati.

Sullo schianto avvenuto in autostrada sta facendo luce la polizia inglese, ma intanto la Formula 1 piange la sua scomparsa: il suo lavoro era molto apprezzato, tanto è vero che la Williams andò a strapparla alla Ferrari, che l’aveva assunta dopo la laurea. In quegli anni la rossa dominava con Jean Todt al comando e Michael Schumacher in pista. A Maranello la Terzi ha lavorato per cinque anni, poi però a 31 anni passò alla Williams, che all’epoca mise a segno un vero e proprio colpo di mercato.

“È una ragazza valida, molto tenace e determinata”, dichiarò ai tempi Frank Williams, che le aveva affidato un ruolo importante, quella di responsabile del dipartimento aerodinamico del team. Sua l’invenzione del famoso “muso a tricheco” della Williams: non il massimo dell’estetica, ma molto performante a livello di prestazioni.