amici-21,-oggi-1-novembre-non-va-in-onda:-ecco-il-motivo

Amici 21, nella giornata odierna stop alla trasmissione del talent; modifica al palinsesto pomeridiano di Canale 5

Delusione per i fan del talent che nel giorno festivo speravano di godersi la puntata di Amici 21. Oggi non ci sarà il consueto appuntamento con gli alunni della scuola di Maria De Filippi.

Così come Uomini e Donne, anche questa trasmissione non sarà trasmessa. Il motivo è che proprio nel giorno di festa, come di consueto anche per gli altri anni, non andrà in onda. Siccome il programma è molto seguito soprattutto dal pubblico giovanile, ai ragazzi avrebbe certamento fatto piacere godersi una puntata quando le scuole sono chiuse.

Ma allo stesso momento arrivano buone notizie per i fan di una fiction. Spazio a Una vita dalle 14.10 alle 16.30 in una lunga maratona con dei nuovi episodi. Dopo la serie spagnola la programmazione riprenderà con il daytime del Grande Fratello VIP 6 e successivamente, come ogni giorno, ci saranno regolarmente sia Love is in the air che Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso.

Amici 21, un bilancio di questa edizione

L’edizione di questa’anno sta dando buoni risultati in termini di ascolti e di apprezzamento da parte del pubblico di casa. Facendo un giro sui social e leggendo i vari commenti, è emerso che da più parti è stata fotografata la realtà della scuola di quest’anno, ossia che non ci sono allievi che al momento stiano primeggiando sugli altri.

Tutti sembrano essere omogeneamente bravi. Per fare un esempio, lo scorso anno a questo punto dell’edizione 2020 si faceva già un gran parlare di Sangiovanni per il canto e di Giulia Stabile per la danza con quest’ultima che è poi infatti risultata vincitrice. I due erano anche fidanzati e si affrontarono in finale, augurando ognuno la vittoria all’altro. L’aspetto ‘rosa’ della vicenda aveva certamente contribuito alla notorietà dei due e che non è mancato neache quest’anno con il bacio tra Albe e Serena.

