All Together Now, muro stregato da Michelle Perera: ecco chi è

Conosciamo meglio Michelle Perera, tra le concorrenti che più hanno sorpreso durante la prima puntata della nuova stagione di All Together Now: ecco cosa sapere della cantante.

Ben 100 punti dal muro degli esperti, poi scesi a 95 dopo il parere espresso dai giurati Rita Pavone, Francesco Renga, Anna Tatangelo e J-Ax. Michelle Perera è stata una delle grandi protagoniste della prima puntata di All Together Now 2021, giunto quest’anno alla sua quarta edizione con la conduzione come sempre di Michelle Hunziker.

La concorrente del seguitissimo show musicale di Canale 5 ha scelto di cantare “Bad Girls” di Donna Summer, portando in studio una ventata di aria fresca che ha fatto ballare tutto il muro davanti a lei. “Te li sei magnati – ha detto entusiasta la presentatrice del programma al termine dell’esibizione – Ma cosa hai combinato?”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> All Together Now: nello show due ex concorrenti di Amici

Totale approvazione anche da parte di J-Ax, che le ha detto che ha tenuto il palco come un’artista internazionale. Meno esaltati invece gli altri tre componenti della giuria: Rita Pavone ha deciso di toglierle 2 punti, Francesco Renga gliene ha tolto 3, mentre Anna Tatangelo ha preferito farla rimanere ai 95 punti finali.

All Together Now, chi è Michelle Perera

Michelle Perera ha spiegato nel video di presentazione di vivere di musica: “È da sempre la mia passione principale”. Nata a Roma da genitori che provengono dallo Sri Lanka, ha 36 anni e ha iniziato a cantare quando aveva solo 4 anni: da quel momento ha deciso di voler diventare una cantante. Scherzando con l’omonima conduttrice dello show Michelle Hinziker, ha raccontato che suo padre l’ha chiamata così per via del suo grande amore per il calciatore Michel Platini.

La cantante romana ha anche confessato di aver sofferto in passato del giudizio della gente, a causa del suo aspetto fisico. “Ho deciso di intraprendere un percorso per arrivare ad accettare me stessa – ha spiegato – la Michelle che vedo io è ormai una donna con le curve”. Dopo la sua esibizione a All Together Now è partita una piccola polemica con Micol Ronchi, tra i cento esperti del muro, che l’ha attaccata per una sua esternazione.

“Se volete votarmi anche per la questione del body positive fate pure”, aveva detto ironicamente. Quella che in realtà voleva essere una battuta è stata dunque travisata: dopo un po’ di gelo calato in studio ci ha alla fine pensato Michelle Hunziker a stemperare gli animi. Michelle Perera si è comunque fatta notare, oltre che per le sue doti canore, anche per la sua grande personalità e ironia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Tutte le novità di All Together Now 2021: data, spin-off e giuria

Per lei non è stata la prima volta in televisione: tra le sue esperienze passate in ambito musicale ci sono anche la partecipazione a The Voice of Germany e The Voice of Italy. Negli anni ha provato anche a entrare anche ad Amici di Maria De Filippi e X Factor Italia, senza tuttavia riuscirci. Nella vita, oltre a fare la cantante, è anche autrice e vocal coach. Su Instagram è seguita da più di 2000 follower.

The post All Together Now, muro stregato da Michelle Perera: ecco chi è appeared first on Ck12 Giornale.