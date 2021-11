alex-belli,-delia-duran-dice-basta:-“se-ci-tieni-a-me…”

Il comportamento di Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip, Delia Duran dice basta: “Se ci tieni a me…”.

Per Delia Duran è arrivato il momento di dire basta e di cambiare modo di fare, anche pubblicamente, rispetto a quanto accade all’interno della Casa del Grande Fratello Vip tra suo marito Alex Belli e altre gieffine, in particolare Soleil Sorge.

La venezuelana ha scelto la via della lettera aperta, pubblicata sulle sue Storie del profilo Instagram, e che potrete leggere integralmente in fondo all’articolo, per porre l’attenzione su quelli che sono i comportamenti del marito. Sembra davvero stufa di quanto sta avvenendo sotto i suoi occhi, ma non solo.

—>>> Leggi anche GF Vip 6, Alex Belli non si ferma più: la reazione di Delia Duran è acidissima

Delia Duran evidenzia infatti di seguire costantemente il reality show e di non riconoscere più il marito Alex Belli in quei comportamenti quotidiani. Ma c’è dell’altro. La donna dice infatti di sentirsi delusa e ferita da quanto sta accadendo, sottolineando come lei per prima, nelle passate settimane, abbia difeso l’amicizia tra il marito e Soleil Sorge.

—>>> Leggi anche Soleil Sorge allo scoperto, ma quale Alex Belli: ecco chi è il vero fidanzato

Per Delia Duran è il momento di dire basta: ultimatum al marito

Nei giorni scorsi, aveva fatto molto scalpore il bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge: quel gesto aveva spiazzato i tanti fan del reality show, i quali lo avevano visto come preambolo di una crisi coniugale. In realtà, la Duran era rimasta in silenzio di fronte a quanto era accaduto. Ma stavolta, dopo la notte ‘brava’ nella casa, coi baci ‘cinematografici’ tra Alex Belli e Soleil Sorge e Sophie Codegoni, ha rotto il silenzio.

Lo ha fatto con questa lettera aperta, che sta facendo davvero molto clamore: per la donna, si può sbagliare, come possono farlo tutti gli esseri umani, ma in questo caso ci sarebbe un atteggiamento di perseveranza da parte del marito. Per questo, ha scelto di rompere il silenzio e di farlo in modo eclatante.

Delia Duran ci tiene a precisare che non avrebbe mai voluto arrivare a tanto, ma che adesso per lei è il momento della verità e spiega di augurarsi che il marito faccia un passo indietro, oltre che un esame di coscienza, rispetto a quelli che sono i suoi comportamenti biasimabili.

The post Alex Belli, Delia Duran dice basta: “Se ci tieni a me…” appeared first on Ck12 Giornale.