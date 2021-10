Spende 9mila euro per questa schifezza, lei lo lascia: l’anello di nozze più brutto di sempre | Guarda

Strano, ma vero. Una coppia si lascia prima del matrimonio a causa dell’anello che lui ha regalato a lei. Un anello, va detto, orribile. Un anello che la ragazza ha indossato per sei mesi, anche se non lo sopportava. Ma d’altronde era l’anello della promessa di matrimonio.

E la ragazza si è sfogata su Facebook, in un gruppo a tema: “Ero convinta di dovermelo far piacere – ha tuonato – ma proprio non ce la facevo, lo trovo di cattivo gusto. Mi ha fatta impazzire e l’ho portato per sei mesi della mia vita. Per favore ditemi che non sono pazza a odiarlo. È costato più di 9mila euro, ci credete? Gliel’ho anche restituito quando ci siamo lasciati (anche se mi aveva detto che potevo tenermelo), non voglio vederlo mai più”, ha raccontato.

E insomma, pagare 9mila euro simile fetecchia è in effetti una mirabile impresa al contrario. Il ragazzo, si apprende, probabilmente ha tentato di personalizzare il prezioso, mescolando due stili diversi. Il risultato è orribile. “Il più brutto design di sempre”, si legge online. E ancora: “Sembra che voglia imitare uno yin-yang degli anni ’90”, “è così orribile, mi dispiace che tu l’abbia dovuto indossare fingendo di fartelo piacere“, commentavano in risposta alla ragazza. E, come detto, tra i due la storia è finita. Forse proprio per colpa di quell’anello…