rita-pavone,-la-malattia:-“se-sono-qui-lo-devo-al-destino”

Rita Pavone, ha parlato della malattia che la portò quasi alla morte, è una delle cantanti italiane più famose nello spettacolo italiano ed internazionale.

Sin dagli anni ’50 quando era adolescente aveva una ottima carriera da attrice, ma per alcuni anni l’attrice è scomparsa dalle scene, televisive per poi ritornare nel 2020 emozionando tutti i suoi fan e telespettatori.

Infatti tra Novembre e Dicembre 2020 è stata scelta come giudice della terza edizione del talent show condotto da Michelle Hunziker, All Together Now, per poi partecipare al Festival di Sanremo tramite il brano “Niente (Resilienza 74)”, dove si è classificata al 18° posto.

Sempre su quel palco ha riscosso diversi successi anche dopo 48 anni, nel 2020 pubblicherà una raccolta dal nome RaRità, i dischi della cantante sono caratterizzati dalla sua voce da soprano, sono quasi 50 e sono stati venduti in tutto il mondo.

Le sue canzoni sono diventati successi intramontabili a partire dall’Italia, sino a passare al Regno Unito, Germania, Francia, Stati Uniti e Sud America, diversi album sono stati tradotti in 7 lingue diverse.

Durante le sue interviste passate, la cantante ha parlato della sua vita privata, infatti ha dichiarato di aver avuto una malattia che l’ha portata vicina alla morte.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rita Pavone, chi è il figlio George Merk: sulle orme dei genitori

Rita Pavone, la parte difficile della sua vita, a causa di una malattia ha dovuto allontanarsi dalla tv

L’esperienza le cambiò la vita per sempre, dichiarando di aver avuto delle fitte al petto, non ha mai dato importanza a questo sintomo, continuava a cantare e a ballare come sempre, sino a quando non è caduta per terra.

La sua aorta si era quasi otturata, i medici sono riusciti a rianimarla per miracolo, ha sfiorato la morte per un pelo, si ritiene fortunata oggi perché il destino e un suo amico sono riusciti a salvarla.

>>> POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rita Pavone, momenti drammatici: “Priva di sensi, non respirava”

Da diversi anni la cantante è sposata con l’ex cantante e produttore Teddy Reno, sono uniti da circa 50 anni e il loro legame si è sempre rivelato indissolubile.

Tra i due ci sono circa 20 anni di differenza, purtroppo la cantante sta risentendo di alcuni problemi fisici dovuto all’età, ma nonostante tutto il suo fidanzato non ha intenzione di lasciarla da sola durante i momenti difficili della cantante.

The post Rita Pavone, la malattia: “Se sono qui lo devo al destino” appeared first on Ck12 Giornale.