Francesco Montanari, nuovo amore? C’è una donna su Instagram

Francesco Montanari in viaggio con una bionda: non si vuole mostrare in viso ma sembra proprio che tra i due ci sia del tenero

Mesi fa si era notato che su Instagram i cuoricini tra la speaker e conduttrice Andrea Delogu e il compagno Francesco Montanari, diventato famoso dopo aver vestito i panni del Libanese in Romanzo Criminale – La serie, erano sensibilmente deminuiti. Fu chiaro che tra i due le conse non andassero bene.

Si passò dalla foto condivise comunemente all’ignorarsi quasi totalmente sui social. Così i giornali di gossip cominciarono a scrivere che la storia d’amore dai due fosse arrivata al capolinea.

Così si era cominciato a “indagare” e si era scoperto che lei abbia riscoperto l’amore nel modello Luigi Bruno. Sembra che anche l’attore abbia superato le difficoltà della separazione da Andrea abbracciando un’altra donna. Si tratta di indizi ma i due sembrano così affiatati tanto da partire insieme. Si è notato che nelle stories Instagram è apparsa una bionda mai vista prima.

Francesco Montanari con una bionda misteriosa

Si tratta di una donna bionda con il caschetto, intenzionata a non farsi riprendere in video, in camera da letto con disordine con le valigie aperte per la preparazione del ponte di Ognissanti, ha detto l’attore nel video.

Nelle ore successive altre stories: non si conosce il luogo ma certamente sono andati in una località di mare. Lo si capisce chiaramente dalle foto e da un altro video, in barca. Nelle immagini ci sono anche le mani della misteriosa donna che legge un libro. Niente volto questa donna ma si percepisce quindi che Montanari sia in dolce compagnia.

