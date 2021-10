eleonora-pedron,-la-rabbia-per-la-morte-di-suo-padre

Eleonora Pedron, parla della rabbia provata nel momento in cui morì suo padre, prima che lei riuscisse a diventare Miss Italia.

Nelle ultime settimane è uscito il libro “L’ho fatto per te”, scritto dall’ex Miss Italia, showgirl e conduttrice, la quale ha raccontato nel suo libro la difficoltà di incontrare nella vita diverse difficoltà, tra cui ci sono diversi lutti.

Durante Maggio del 2002, stava tornando da un provino per Striscia la Notizia, purtroppo la showgirl e suo padre ebbero un incidente in auto, la conduttrice subì diverse fratture alle ossa, per poi subire un trauma cranico che le causò la perdita di memoria.

Mentre suo padre entrò in coma per poi morire qualche giorno dopo, l’ex Miss Italia ha dichiarato di non provare senso di colpa, proprio perché doveva andare in quella maniera.

Suo padre era molto orgoglioso della donna che era diventata, quel viaggio era una bella cosa per suo padre, nonostante tutto doveva esserlo anche per la showgirl.

Da sempre ha provato rabbia per come sono andate le cose, questa si manifesta proprio quando non possono pranzare tutti insieme la Domenica, prova rabbia anche al pensiero che i suoi figli non potranno conoscere un nonno e una zia così speciali.

Eleonora Pedron, prova rabbia per non aver potuto evitare il fatale incidente con suo padre

La showgirl ha dichiarato che non si può vivere di rabbia, nel momento in cui sono nati Inès e Leon dalla vita ha avuto un chiaro messaggio, i due hanno dato la forza e la scossa di cui aveva bisogno l’ex Miss Italia.

La fede è riuscita a darle una mano, si è aggrappata molto alla fede, senza non sarebbe riuscita a dare un senso a tutto quello che le è successo, per forza di cose deve credere in Dio ed avere fede in tutto.

Un giorno le accadrà qualcosa di bello, questo cancellerà tutto il resto soprattutto i momenti più bui della sua vita, rivedrà suo padre e sua sorella, potranno stare nuovamente insieme, anche se al tempo stesso sa dentro di sé che suo padre e sua sorella le sono ancora vicini nonostante tutto.

