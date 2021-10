antinolfi?-“sciolto-nell’acido”.-cosa-scappa-di-bocca-a-soleil:-agghiacciante-al-gf-vip,-roba-da-squalifica?

Soleil Sorge è finita nell’occhio del ciclone per alcune frasi che si è fatta scappare di bocca contro il suo ex, Gianmaria Antinolfi. Parole abbastanza forti, non da squalifica ma quantomeno da richiamo, che non sono andate giù innanzitutto allo staff di Antinolfi, che ha invitato il Grande Fratello Vip a prendere provvedimenti. Che il rapporto tra i due sia fatto di alti e bassi è sotto gli occhi di tutti: oggi Soleil ha completamente ignorato Gianmaria.

Poi, però, conversando a tavola con Alex Belli, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri, si è fatta sfuggire una frase che ha fatto parecchio rumore sui social: “Si arrampica come le tarantole. Quello, come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muore, si rinforza”. In un primo momento Belli ha riso, dopodiché si è reso conto che la frase era pesante e le ha detto “Sei cattiva però”. Lei ha ribadito di esserlo, ma è poi stata redarguita da Silvestri, che le ha intimato di non esagerare tra le parole.

Sui social il caso è montato: “Ha detto che Gian è uno scarafaggio e andrebbe sciolto nell’acido, è inaccettabile”, “a tutto deve esserci un limite”. Poi è intervenuto anche lo staff di Antinolfi: “Il gioco non può essere sporcato da queste parole. Dispiace per Gianma. Speriamo che il Gf Vip prenda provvedimenti a prescindere da tutto e tutti”.