Treviso, morto Ado Campeol: addio al papà del Tiramisù

Treviso dice addio allo storico ristoratore Ado Campeol: negli anni Sessanta nella cucina del suo rinomato locale, “Le Beccherie”, fu inventato il Tiramisù.

Lutto nel mondo dell’arte culinaria italiana. È morto all’età di 93 anni Ado Campeol, patron dello storico ristorante di Treviso “Le Beccherie”, rilevato dalla sua famiglia negli anni Quaranta. Proprio al suo locale viene affidata ormai all’unanimità la paternità del Tiramisù, tra i dolci al cucchiaio più famosi e amati nel nostro Paese e non solo.

Campeol, che lascia la moglie Alba e i due figli Carlo e Marina, ha guidato il ristorante situato in piazza Giannino Ancillotto fino al 2014, per poi venderlo all’imprenditore Paolo Lai dopo averci lavorato per ben sessant’anni. Il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, ha espresso il proprio cordoglio per la sua morte, sottolineando che Treviso perde una stella della sua storia enogastronomica.

“Le sue Beccherie hanno attraversato decenni della trevigianità migliore – ha detto – fatta di accoglienza e qualità”. Lo storico patron del ristorante era noto anche per aver guidato per anni l’associazione dei ristoratori della Marca e per essere stato presidente provinciale della Fipe. Il suo funerale sarà celebrato martedì 2 novembre alle 15 nel Duomo di Treviso.

Ado Campeol e la nascita del Tiramisù

La famiglia Campeol non ha mai brevettato l’invenzione del Tiramisù e per questo motivo in tanti negli anni hanno provato a rivendicarne l’idea attraverso varie ricette. Tuttavia a confermare la paternità dell’amato dolce è stato il gastronomo Giuseppe Maffioli nel 1981, il quale ha storicizzato la sua nascita precisamente a “Le Beccherie”. La ricetta originale è poi stata depositata solo dieci anni fa attraverso un atto notarile presso l’Accademia Italiana della Cucina.

Il Tiramisù non sarebbe però stato creato volutamente: la sua invenzione sarebbe arrivata in maniera del tutto involontaria con il contributo decisivo della moglie di Ado Campesol e dello chef Roberto Lunguanotto. Durante la preparazione di un gelato alla vaniglia, un po’ di mascarpone sarebbe finito accidentalmente nell’impasto di uova e zucchero e, assaggiando il cucchiaio “sporco”, il cuoco ne sarebbe rimasto estasiato.

Per sperimentare qualcosa di nuovo, sarebbero poi stati aggiunti alla composizione casuale alcuni savoiardi intinti nel caffè amaro. A partire dal 1972 il Tiramisù, lasciato riposare in frigo per alcune ore, iniziò ad essere servito ai clienti de “Le Beccherie” con una spolverata di cacao, deliziando il loro palato. È proprio così che sarebbe nato, negli anni Sessanta, uno dei maggiori successi dolciari al mondo.

