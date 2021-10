raffaella-fico-denuncia-soleil-sorge:-possibili-motivi-del-contenzioso

Nella puntata del Grande Fratello Vip di ieri sera ne sono successe davvero tante. Fra gli highlight, un’agguerrita Raffaella Fico che minaccia di far causa a Soleil. Capiamo meglio cos’è successo…

Dopo essere stata eliminata dalla casa del GF Vip, Raffaella Fico ha preteso un nuovo confronto con l’eterna nemica Soleil Sorge. Fra lo stupore dei concorrenti e degli ospiti in studio è saltata addirittura fuori una possibile denuncia!

Raffaella Fico vuole denunciare Soleil Sorge?

Fino a ieri pareva solo un’indiscrezione poco realistica, ma ecco la conferma, pronunciata più o meno chiaramente dalla Fico stessa durante la puntata di ieri, 29 ottobre, del GF Vip 6.

Alfonso Signorini, da bravo conduttore abile nel mascherare dietro propositi conciliatori la volontà di fomentare possibili liti, ha deciso di convocare Raffaella, ormai fuori dai giochi, per un nuovo confronto con l’influencer Soleil al Grande Fratello Vip. E così la Fico è stata rispedita in casa, più precisamente nel giardino, per un faccia a faccia. Motivo della contesa: chiarire a favore di telecamere la maniera poco amichevole con cui si erano salutate le due concorrenti al momento dell’eleminazione della Fico.

Cosa è successo quando la Fico è stata eliminata?

Eliminata Raffaella Fico, l’italoamericana Soleil non ha reagito con l’atteso savoir-faire. Diciamo pure che si è lasciata andare a esclamazioni poco eleganti. A far infuriare Raffaella un’espressione americana interpretabile in senso razzista, che la stessa Fico aveva già criticato nei giorni successivi alla prima puntata dello show. E di sicuro Soleil non l’ha riproposta a caso.

Com’è andato il confronto fra la Fico e Soleil?

Durante il confronto di ieri sera la Fico è riuscita a mantenere un atteggiamento piuttosto costumato. Ma a un certo punto si è parlato di una possibile causa legale. A tirare fuori l’argomento è stata Sonia Bruganelli, per difendere Soleil.

La moglie di Bonolis ha infatti lasciato intendere che il livore della Fico nei confronti di Soleil non deriverebbe dalla famosa “espressione americana” in sé ma da alcuni strascichi legali pregressi. Dovrebbe esserci quindi un contenzioso legale in atto fra le due concorrenti.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Raffaella Fico, sorpresa al GF VIP: “Un incontro speciale”

Raffaella Fico non ha negato, anzi. Senza scomporsi più di tanto ha confermato che la situazione si risolverà nelle “opportune sedi”…

In tribunale? Pare proprio di sì. Ma per quale motivo la Fico e Soleil sono finite in causa? A quanto si vocifera l’ex di Mario Balotelli ha denunciato la rivale gieffina a causa delle presunte frasi razziste dette nelle prime settimane di reality.

The post Raffaella Fico denuncia Soleil Sorge: possibili motivi del contenzioso appeared first on Ck12 Giornale.