Nancy Brilli, curiosità sull’attrice rubacuori degli italiani

Nancy Brilli, nasce a Roma il 10 Aprile del 1964 è una celebre attrice italiana, grazie al suo sguardo magnetico e al suo talento come attrice è stata scelta dai registi più famosi d’Italia.

Durante la sua carriera l’attrice ha ricevuto diverse avances a produttori cinematografici, nonostante questo ha sempre rifiutato ogni tentativo, a 10 anni ha perso sua madre, per via dello shock non ricorda nulla.

Sin da quando aveva 10 anni l’attrice è stata costretta a vivere con le zie, mentre a 18 anni andò via di casa, per andare a vivere da sola, per vivere e mantenersi vendeva orecchini e borse.

Purtroppo ha sofferto di endometriosi, ha avuto anche un tumore all’utero, in quelle circostanze dichiarò che fosse convinta di essere sterile, ma grazie a delle cure specifiche è riuscita a raggiungere il suo sogno.

Nel momento in cui scoprì di essere incinta, non voleva credere ai suoi occhi, pensava che fosse un miracolo. Durante la sua carriera le è anche capitato di tirare uno schiaffo al regista Paolo Virzì, il quale le aveva promesso un ruolo da protagonista, ma all’ultimo momento scelse Sabrina Ferilli.

Nancy Brilli, lo schiaffo a Paolo Virzì per esser stata rimpiazzata da Sabrina Ferilli

Il regista dichiarò di non volere attrici che avevano già debuttato, proprio perché voleva dare importanza alla sceneggiatura dal film, infatti per comunicare all’attrice che non sarebbe stata scelta per quella parte, il regista decise di scomparire senza farsi mai più sentire, nel momento in cui i due si sono rincontrati, l’attrice gli mollò uno schiaffo in faccia.

Nel 2019 ha dichiarato tramite un’intervista di esser stata “esiliata” dalla Rai da circa 17 anni, infatti rivelò alcuni retroscena circa i suoi provini. L’attrice venne esclusa da tutti i programmi Rai, le dissero che non c’erano ruoli per lei, mentre il vero problema era che nel cinema di oggi ci sono spesso ruoli prestabiliti, i registi non scelgono più gli attori, ma i funzionari cercando di scremare e scegliere chi è degno di recitare un ruolo.

L’attrice ha avuto una storia lunga e tormentata con il cantante Ivano Fossati, la coppia ha vissuto un amore molto passionale, era un grande amore e al tempo stesso era molto sofferto.

I due litigavano spesso, i dispetti e la gelosia erano all’ordine del giorno, l’attrice fu lasciata sola nel momento più delicato della sua vita, dove era malata fisicamente, questo l’ha resa ancora più sola.

Subito dopo l’attrice ha avuto un flirt con Luca Damiani, in quel periodo era sposato con Elena Sofia Ricci, il matrimonio tra i due durò pochissimo. L’attrice ha sulle spalle due matrimoni, il primo è stato con l’attore Massimo Ghini, per poi legarsi al regista Luca Manfredi sino al 2002.

Dopo i matrimoni falliti, l’attrice ha avuto una relazione breve con Roy De Vita, un chirurgo plastico molto famoso, nel momento in cui stavano per sposarsi qualcosa è andato storo e le coppia si è sfaldata.

Attualmente l’attrice è single, un figlio è nato dal suo secondo matrimonio con Luca Manfredi, infatti suo figlio si chiama Francesco ed è nato nel 2000.

